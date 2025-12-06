МВД предупредило всех белорусов об «усиленном контроле» на два дня. Что проверят у пешеходов?

Опубликовано: 06.12.2025 20:30 , Обновлено: 06.12.2025

МВД объявило, что в субботу и воскресенье (6 и 7 декабря) все белорусы окажутся в зоне внимания Госавтоинспекции. Несмотря на то что зима не торопится в Беларусь с приходом, в ведомстве нашли опасность в тумане и коротком световом дне.

МВД отчиталось, что отправит спецподразделение «Стрела» в Брестскую, Гомельскую и Минскую области.

Как это часто бывает, на «особый контроль» решили взять нетрезвых водителей и «бесправников». В декабре к списку проверок также добавились состояние и наличие зимних шин.

А вот пешеходам рекомендовали надевать одежду «повышенной видимости» и, конечно, световозвращающие элементы. В МВД не уточнили, будут ли как-то проверять одежду на видимость и давать рекомендации по поводу гардероба белорусам, гуляющим по улицам.