МВД обратилось к белорусам, публикующим «видеоконтент с критикой действий и решений инспекторов ГАИ»

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Опубликовано: 12.03.2026 13:43 , Обновлено: 12.03.2026

МВД Беларуси выступило с предупреждением о последствиях публикации «видеоконтента с критикой действий и решений инспекторов ГАИ». В сообщении Министерства внутренних дел намекнули, что и так «лояльно» относятся к некоторым нарушениям ПДД (правил дорожного движения) белорусами, попавшими в аварии.

Речь идёт об обозначении места ДТП (дорожно-транспортного происшествия) знаком аварийной остановки. «Игнорирование данного требования может привести к повторному ДТП, в том числе с тяжелыми травмами вплоть до летального исхода», — предупредили в МВД.

Почему об этом вдруг заговорили в ведомстве? Судя по сообщению МВД, несмотря на то, что экипажи Госавтоинспекции (ГАИ), прибывающие на такие происшествия, лояльно относятся к данному виду правонарушений, это не ценят водители.

«Некоторые граждане, вместо того чтобы выполнить требования ПДД, предпочитают ради хайпа и раскрутки своих аккаунтов в социальных сетях размещать видеоконтент с критикой действий и решений инспекторов ГАИ», — пожаловались в МВД.

В качестве примера там рассказали о случае 6 марта, когда водитель, попавшая в ДТП, отделалась «лояльным решением» и не получила наказание за невыставление знака аварийной остановки, а также была предупреждена за повторное отсутствие техосмотра (технического осмотра).

Впоследствии девушка опубликовала видео, где не согласилась с требованиями инспекторов ГАИч о чем и рассказала в TikTok.

В МВД не уточнили, будут ли теперь строже относиться к вышеуказанным нарушениям, но, судя по всему, какие-то изменения вполне могут произойти.