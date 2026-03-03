Мужчина скончался через 5 дней после ремонта своего авто. Совершил роковую ошибку

Опубликовано: 03.03.2026 15:12 , Обновлено: 03.03.2026

В Могилевской области 69-летний мужчина скончался спустя 5 суток после ремонта машины в своем гараже. Именно тогда он допустил роковую ошибку, которую позднее и определил Комитет судмедэкспертизы.

Оказалось, что мужчина случайно глотнул антифриз во время ремонта автомобиля и не придал этому значения. Пенсионер сразу не обратился за помощью, что в итоге стоило ему жизни, сообщили в управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.

Роковая ошибка

По информации ведомства, житель Чаусского района после случившегося к медикам идти не стал, надеясь, видимо, что обойдется. Однако уже наутро его состояние резко ухудшилось: появились сильные боли в животе, одышка, тошнота и рвота. В тяжелом состоянии пенсионера госпитализировали в больницу Могилева.

Как рассказали в ГКСЭ, несмотря на усилия врачей, состояние пациента продолжало ухудшаться. “На пятый день, будучи в состоянии комы, он скончался”, — уточнили в ведомстве.

Для выяснения точной причины смерти Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета назначил судебно-медицинскую экспертизу.

Официальный представитель управления ГКСЭ по Могилевской области Ирина Рачковская прокомментировала результаты исследования. По ее словам, смерть наступила от острой почечной недостаточности, которая, в свою очередь, развилась из-за тяжелого отравления этиленгликолем.

Дело в том, что этиленгликоль — это двухатомный спирт, который является основой для большинства антифризов. По сути, это сильный яд. При попадании внутрь он вызывает тяжелые поражения почек и нервной системы. В ГКСЭ подчеркнули: употребление всего 100–200 мл этого вещества может привести к летальному исходу.

К тому же, как отметили эксперты, яд действует коварно. Этиленгликоль быстро всасывается в желудке, но максимальная концентрация в крови достигается через 2–5 часов. При этом в процессе распада вещества в печени образуются альдегиды и кислоты, которые еще токсичнее самого спирта. Судя по выводам экспертизы, именно они и нанесли смертельный удар по организму пенсионера.

В ГКСЭ напомнили, что в таких ситуациях дорога каждая минута. По утверждению экспертов, жизнь пострадавшего напрямую зависит от того, как быстро ему начнут оказывать помощь. Первое, что необходимо сделать — попытаться избавить организм от еще не всосавшегося яда. А именно: как можно быстрее вызвать рвоту и промыть желудок. Промедление, как в случае с пенсионером из Чаусского района, привело к трагедии.