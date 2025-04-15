"Мурашки по коже!" - ГАИ Беларуси раскрыла "секретную информацию" о сопровождении "особо важных лиц"

🎥 Видео

Опубликовано: 15.04.2025 14:32 , Обновлено: 15.04.2025

ГАИ Беларуси опубликовала в своем TikTok-аккаунте ролик, где раскрыла "секретную информацию" о сопровождении "особо важных лиц". И нет, речь была не о кортежах с чиновниками высокого ранга. У многих комментаторов видео вызвало положительные эмоции.

“Секретная информация от ГАИ. Все знают, что мы всегда сопровождаем особо важных лиц. А теперь по секрету: для нас вы все особо важные лица”, - заявили в Госавтоинспекции.

И показали кадры с разных видео, где стражи дорог помогают довезти, в том числе сопровождая авто, рожающую женщину до роддома, пострадавшего ребенка в больницу.

“Престиж подняли однозначно! Да и не встречал хамов среди сотрудников ГАИ”, - поделился под видео один комментатор.

“Мурашки по коже! Спасибо за службу”, - поблагодарила другая.

“С уверенностью могу сказать: наши инспектора лучшие! А я проехал по многим городам и странам”, - утверждал третий.

Хоть большинство комментариев были с благодарностью белорусским стражам дорог, еще один пользователь TikTok поделился негативным опытом взаимодействия с ГАИ в Гродно: “Ехали мы как-то на экстренный вызов (103). ГАИ не пропустила, потому что ехал губер [губернатор]. На мой упрек в их адрес сотрудник ответил, что, если он захочет, мы до вечера стоять будем”.

“Как же я люблю проявление человечности на дороге! Мир не потерян”, - высказала свое мнение другая комментаторша.