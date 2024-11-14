Можно научится управлять за 3 часа. Появилось видео первого полета летающего автомобиля. Сколько стоит?

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Опубликовано: 14.11.2024 11:22 , Обновлено: 14.11.2024

Модульный летающий автомобиль китайской компании Xpeng под названием Land Aircraft Carrier совершил свой первый публичный полет и получил более 2 000 заказов. Поставки этого массивного транспортного средства запланированы на 2026 год.

Проектом Land Aircraft Carrier занимается дочерняя компания Xpeng - Xpeng AeroHT. Эта компания работает с 2013 года, пытаясь вывести на рынок реальный летающий автомобиль. Изначально Xpeng AeroHT планировала выпустить легальный автомобиль с развертывающимися роторами на крыше. Однако оказалось, что заблокировать роторы должным образом, чтобы предотвратить их повреждение от вибраций при движении автомобиля по дороге, слишком сложно. Поэтому Xpeng переключилась на идею модульного летающего автомобиля.

Xpeng AeroHT привезла свой модульный летающий автомобиль на китайский авиасалон в Чжухае. Он состоит из двух основных элементов: «Материнского корабля» и летающего модуля. Первый элемент представляет собой большой трехосный носитель с силовой установкой EREV и длиной 5,5 метров. Он стоит на платформе 800V и может проехать до 1 000 км в гибридном режиме. Скорее всего, «Материнский корабль» использует EREV-силовой агрегат Kunpeng компании Xpeng.

Летающий модуль прячется внутри наземного авианосца. Его можно освободить нажатием одной кнопки. После этого потребуется всего пять минут, чтобы поместить летающий модуль обратно в носитель. Он выглядит как большой дрон с кабиной для двух пассажиров. И поддерживает 5-6 полетов на полной зарядке. “Корабль-носитель» может зарядить батарею летающего модуля с 30 до 80 % за 18 минут.

Летающий модуль сухопутного авианосца совершил демонстрационный полет. Он доказал, что способен выполнять линейное ускорение на малой высоте, спуск с постоянной скоростью и точную посадку. Что еще более интересно, самолет совершил это автономно, без пилота в кабине. Ранее компания Xpeng AeroHT сообщала, что этот самолет поддерживает два режима полета: ручной и автоматический.

В автоматическом режиме полета Xpeng может выполнять планирование маршрута, крейсерский полет, возвращение в одну точку и посадку. Ручной режим выделяется среди других благодаря однорычажной системе управления, которая заменила сложный метод управления в традиционных вертолетах. Компания Xpeng утверждает, что обучение управлению самолетом занимает три часа.

На авиасалоне в Чжухае компания Xpen AeroHT объявила, что на летающий автомобиль поступило 2 008 предварительных заказов от 12 клиентов (предприятий). По словам представителей компании, это самый крупный заказ в глобальном сегменте летательных аппаратов. Ранее Xpeng AeroHT сообщала, что получила 1000 заказов после первого показа Land Aircraft Carrier. Позже, в сентябре, Xpeng получила 150 заказов на модульный летающий автомобиль от двух компаний в Ханчжоу, провинция Чжэцзян.

27 октября компания Xpeng провела церемонию закладки фундамента завода по производству модульных летающих автомобилей. Он должен начать серийное производство с годовой мощностью 10 000 единиц в 2026 году. Завод будет включать в себя четыре производственных цеха и вспомогательные помещения для покраски и общей сборки.