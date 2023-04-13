Могут ли белорусы дать доверенность на авто сразу двум людям? Юристы объяснили

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Опубликовано: 13.04.2023 12:06 , Обновлено: 13.04.2023

Юристы рассказали, можно ли в Беларуси оформить доверенность на управление транспортным средством одновременно на двух людей.

По словам нотариуса Марины Дайлиденок, такой вопрос белорусы задают «часто».

«Ответ: нет, нельзя. Любая доверенность может быть выдана только одному представителю. Белорусским законодательством не предусмотрена выдача доверенности на нескольких лиц», — объяснила она.

К слову, как ранее отметили в Белорусской нотариальной палате, доверенность на автомобиль – необязательный в Беларуси документ.

«За езду без доверенности никаких штрафов в законодательстве не предусмотрено. Но при передаче машины в третьи руки оформить этот документ рекомендуется, даже если вы доверяете автомобиль близкому родственнику или другу», — посоветовали там.

В БНП объяснили, что оформлять доверенность нужно, потому что так вы передадите не только транспортное средство, но и полную ответственность на него.

То есть, если водитель ездит на вашей машине без доверенности и попадет в ДТП, то ответственность за это будете нести вы, в том числе — возместить ущерб. Кроме того, если при аварии пострадали другие люди, есть вероятность, что именно на вас заведут уголовное дело.

Если же вы оформите доверенность, то неожиданных неприятностей из-за возможного ДТП с вами не произойдет.

Как оформить доверенность, можно почитать по ссылке.