Могут ли белорусы дать доверенность на авто сразу двум людям? Юристы объяснили
Юристы рассказали, можно ли в Беларуси оформить доверенность на управление транспортным средством одновременно на двух людей.
По словам нотариуса Марины Дайлиденок, такой вопрос белорусы задают «часто».
«Ответ: нет, нельзя. Любая доверенность может быть выдана только одному представителю. Белорусским законодательством не предусмотрена выдача доверенности на нескольких лиц», — объяснила она.
К слову, как ранее отметили в Белорусской нотариальной палате, доверенность на автомобиль – необязательный в Беларуси документ.
«За езду без доверенности никаких штрафов в законодательстве не предусмотрено. Но при передаче машины в третьи руки оформить этот документ рекомендуется, даже если вы доверяете автомобиль близкому родственнику или другу», — посоветовали там.
В БНП объяснили, что оформлять доверенность нужно, потому что так вы передадите не только транспортное средство, но и полную ответственность на него.
То есть, если водитель ездит на вашей машине без доверенности и попадет в ДТП, то ответственность за это будете нести вы, в том числе — возместить ущерб. Кроме того, если при аварии пострадали другие люди, есть вероятность, что именно на вас заведут уголовное дело.
Если же вы оформите доверенность, то неожиданных неприятностей из-за возможного ДТП с вами не произойдет.
Как оформить доверенность, можно почитать по ссылке.