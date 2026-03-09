Могилевская ГАИ отчиталась об "отработке города": выявили одного 47-летнего нарушителя

🎥 Видео

Опубликовано: 09.03.2026 13:59 , Обновлено: 09.03.2026

Могилевская ГАИ по итогам проведения масштабных "фильтров" в областном центре отчиталась о выявлении одного нарушителя.

В Госавтоинспекции (ГАИ) сообщили, что сотрудники межрайонного отдела в результате мероприятия “Фильтр”, направленного на “укрепление дисциплинированности участников дорожного движения, предупреждение ДТП, выявление нетрезвых и бесправных водителей”, смогли остановить одного бесправника.

Им оказался 47-летний могилевчанин, которого привлекли к административной ответственности.

В сообщении не говорится о других нарушителях, которых могли бы выявить в ходе “фильтра” на выходных. Однако в ГАИ отчитались, что с начала 2026 года в Могилеве задержали уже 55 водителей в состоянии алкогольного опьянения и еще 145 бесправников.

Напомним, что “фильтры” ГАИ Беларуси проводила на протяжении выходных во всех городах страны. Их целью было выявить как можно больше водителей в состоянии опьянения или без прав.