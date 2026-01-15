Минздрав запретил в Беларуси ещё 6 российских незамерзаек

Опубликовано: 15.01.2026 16:01 , Обновлено: 15.01.2026

Министерство здравоохранения Беларуси сообщило, что запретило к продаже в стране ещё 6 незамерзающих омывающих жидкостей, произведённых в России. Причиной снова стали опасность для жизни и здоровья.

Постановление подписал главный государственный санитарный врач. В чёрный список попали такие незамерзайки:

«Снежная дорога -30» производства ООО «ХИМПАРТНЕР», Российская Федерация;

«Gleid Clean Effect -30» производства ООО «ГРИФ», Российская Федерация;

«Зимняя вишня -30» производства ООО «ХИМПАРТНЕР», Российская Федерация;

«Снежная королева Дарья -30» производства ООО «ХИМПАРТНЕР», Российская Федерация;

«FREEDOM -30» производства ООО «МЕГАПОЛИС», Российская Федерация;

«ЛЕДОРУБ -30» производства ООО «ВАЙ АВТО ХИМ», Российская Федерация.

На этот раз ведомство не стало уточнять, в чём же опасность запрещённых жидкостей. Однако белорусские санитарные службы регулярно запрещают жидкости (чаще всего российские, но бывают и местного производства), где уровень очень опасного метилового спирта (метанола) многократно превышает допустимую норму.

[inf]Метанол запрещён в бытовом использовании в Беларуси, так как является сильным ядом, поражающим нервную систему и зрение.[/inf]

Также Госстандарт (Государственный комитет по стандартизации) Беларуси часто запрещает некоторые незамерзайки, потому что они… замерзают. Например, в январе 2026 года под запрет попала SIBIRIA -30º, которая фактически замерзала уже при -13 °С.