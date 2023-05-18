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Минтранс ввел сезонные ограничения на белорусских дорогах с 25 мая. Кого коснётся?

Минтранс ввел сезонные ограничения на белорусских дорогах с 25 мая. Кого коснётся?
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Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси объявило о введении сезонных ограничений на движение определённого вида транспорта по республиканским дорогам общего пользования. Ограничения вводятся с 25 мая и продлятся до 31 августа, но будут действовать только в дневные часы. Кого из автомобилистов коснётся?

Согласно новому постановлению Минтранса, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале 18 мая, на летний период вводятся ограничения на движение по республиканским автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием.

На определённых участках в период действия сезонных ограничений будет запрещено передвигаться транспортным средствам с нагрузкой на ось более 6 тонн. Правда, не всё время, а лишь с 11:00 до 20:00 в те дни, когда температура воздуха будет превышать 25°С.

В постановлении оговорены и исключения: запрет не коснётся пассажирских транспортных средств, а также отдельных видов грузовиков и тракторов, задействованных в сельском хозяйстве.

Также Минтранс определил участки дорог, на которых сезонные ограничения вводиться не будут. Это основные автомобильные магистрали Беларуси, а именно:

  • Брест (Козловичи) – Минск – граница России (Редьки)
  • Минск – Национальный аэропорт Минск
  • Минск – Витебск
  • Минск – Могилев
  • Минск – Гомель
  • Минск – Гродно – граница Польши (Брузги)
  • Минск – Ошмяны – граница Литвы (Каменный Лог)
  • Вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг Минска
  • Минск – Дзержинск
  • Витебск – граница России (Лиозно)
  • Минск – Микашевичи 12 Р-28
  • Минск – Молодечно – Нарочь
  • Слобода – Паперня
  • Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно
  • Подъезд к границе Республики Польша (Берестовица) от автомобильной дороги Р-99

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