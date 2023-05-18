Минтранс ввел сезонные ограничения на белорусских дорогах с 25 мая. Кого коснётся?
Министерство транспорта и коммуникаций Беларуси объявило о введении сезонных ограничений на движение определённого вида транспорта по республиканским дорогам общего пользования. Ограничения вводятся с 25 мая и продлятся до 31 августа, но будут действовать только в дневные часы. Кого из автомобилистов коснётся?
Согласно новому постановлению Минтранса, опубликованному на Национальном правовом интернет-портале 18 мая, на летний период вводятся ограничения на движение по республиканским автомобильным дорогам общего пользования с асфальтобетонным покрытием.
На определённых участках в период действия сезонных ограничений будет запрещено передвигаться транспортным средствам с нагрузкой на ось более 6 тонн. Правда, не всё время, а лишь с 11:00 до 20:00 в те дни, когда температура воздуха будет превышать 25°С.
В постановлении оговорены и исключения: запрет не коснётся пассажирских транспортных средств, а также отдельных видов грузовиков и тракторов, задействованных в сельском хозяйстве.
Также Минтранс определил участки дорог, на которых сезонные ограничения вводиться не будут. Это основные автомобильные магистрали Беларуси, а именно:
- Брест (Козловичи) – Минск – граница России (Редьки)
- Минск – Национальный аэропорт Минск
- Минск – Витебск
- Минск – Могилев
- Минск – Гомель
- Минск – Гродно – граница Польши (Брузги)
- Минск – Ошмяны – граница Литвы (Каменный Лог)
- Вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг Минска
- Минск – Дзержинск
- Витебск – граница России (Лиозно)
- Минск – Микашевичи 12 Р-28
- Минск – Молодечно – Нарочь
- Слобода – Паперня
- Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно
- Подъезд к границе Республики Польша (Берестовица) от автомобильной дороги Р-99