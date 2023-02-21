Минтранс попросил европейцев разрешить белорусским фурам ездить с распечатками, вместо карточек тахографов

💼 Официально

Опубликовано: 21.02.2023 15:28 , Обновлено: 21.02.2023

Министерство транспорта Беларуси сообщило, что во время ХХХI сессии группы экспертов Европейского соглашения о работе экипажей транспортных средств (ЕСТР) в Женеве, попросило сделать для белорусских перевозчиков поблажку.

Белорусские чиновники инициировали изменение в Соглашение ЕСТР, которое разрешило бы использование “ежедневных распечаток контрольного устройства при наличии соответствующих обстоятельств”.

В качестве таких обстоятельств в Минтрансе назвали последствия санкций “недружественных государств”, из-за которых в Беларуси обнаружился дефицит и проблемы с изготовлением карточек цифрового тахографа.

Что ответили в Европе, в Минтрансе не сообщили.

[info_b]Электронная карточка для тахографа представляет собой электронное устройство с пластиковой основой и встроенным в устройство микрочипом. При помощи карты осуществляется идентификация, а также аутентификация личности водителя. Карта всегда должна быть с собой у водителя, а предъявлять ее следует по требованию специальной инспекции.[/info_b]