Минтранс озвучил сроки весенних ограничений для грузовиков на дорогах Беларуси. А исключения будут?

Опубликовано: 22.03.2024 11:48 , Обновлено: 22.03.2024

В Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси утвердили сроки действия сезонных ограничений по максимально допустимой нагрузке на оси транспортных средств, которые будут действовать весной 2024 года на республиканских автомобильных дорогах. В зависимости от региона, сроки начала и окончания ограничений для тяжеловесных грузовиков будут отличаться.

Так, в Минтрансе озвучили следующие сроки для белорусских регионов:

Брестская область – с 11 по 29 марта,

Гродненская область – с 14 марта по 11 апреля,

Витебская область – с 15 марта по 5 апреля,

Гомельская область – с 15 марта по 12 апреля,

Могилевская область – с 20 марта по 19 апреля,

Минская область – с 25 марта по 20 апреля.

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Республиканского унитарного предприятия автомобильных дорог “Минскавтодор-Центр”, значение максимально допустимой нагрузки на ось для грузовиков, как и в предыдущие годы, будет отличаться на разных участках дорог. На отдельных участках её планируют снизить с допустимых в течение всего года 10 тонн до 6 тонн. С полным перечнем дорог Минской области, находящихся в ведомстве предприятия, и установленных на них ограничений можно ознакомиться на их сайте по ссылке.

Предусмотрены и исключения из данного правила. Так, в Минской области ограничения решили не вводить для траспортных средств и самоходных машин при проезде на отдельных участках следующих республиканских дорог:

М-1/Е 30 Брест (Козловичи) - Минск - граница Российской Федерации (Редьки),

М-2 Минск Национальный аэропорт Минск,

М-4 Минск - Могилев,

М-5/Е 271 Минск - Гомель,

М-6/Е 28 - Минск - Гродно - граница Республики Польша (Брузги),

М-14 Вторая кольцевая автомобильная дорога вокруг Минска.

С полным списком дорог в Минской области с указанием конкретных участков, на которых не будут действовать весенние ограничения, можно ознакомиться по ссылке.

Ранее Телеграф также сообщил, что весенние ограничения не будут затрагивать следующие виды транспорта:

транспортные средства, самоходные машины, перевозящие пассажиров, живых животных, грузов гуманитарной помощи, битумов дорожных, бетонных и асфальтобетонных смесей, опасных грузов, зерна, комбикормов, семян рапса, семенного фонда, молока и молочных продуктов, почты и почтовых грузов РУП «Белпочта», а также грузов, перевозимых в изотермических фургонах, рефрижераторах и цистернах, для сохранности которых требуется соблюдение специального температурного и санитарно-гигиенического режимов;

транспортные средства, перевозящие отходы животного происхождения для их утилизации и (или) переработки;

транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие деятельность по содержанию, ремонту и развитию (возведению, реконструкции) автомобильных дорог общего пользования;

транспортные средства, самоходные машины, осуществляющие перевозки, связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий ДТП, а также для обеспечения обороноспособности и правопорядка.

Десятки дорог Беларуси решили закрыть для грузовиков. Когда и где стартуют весенние ограничения?