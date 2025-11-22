«Минсктранс» предупредил о проблемах с оплатой билетов
Столичное предприятие «Минсктранс» предупредило, что по не указанным техническим причинам его электронные сервисы будут работать с перебоями.
Речь идёт о работе электронных табло на остановках в Минске, а также сервиса «Виртуальное табло» на официальном сайте предприятия — minsktrans.by.
Также «Минсктранс» предупредил о перебоях в работе систем продажи электронных билетов minsktrans.by/ЕРИП и «Оплати!» .
На предприятии не стали извиняться и, более того, не сообщили, когда перебои прекратятся.