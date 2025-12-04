Минпром назвал фейком новость о начале производства в Беларуси кроссоверов Zubr и Zorka

Опубликовано: 04.12.2025 08:05 , Обновлено: 04.12.2025

В Министерстве промышленности Беларуси назвали фейком новость о начале производства кроссоверов Zubr и Zorka на территории Беларуси. В ведомстве официально заявили, что по состоянию на 3 декабря "ни одно предприятие отрасли не получило официального разрешения либо иной разрешительной документации" на производство автомобилей под такой маркой.

По информации самой компании ООО “ЗУБР БИЗНЕСИНВЕСТ”, которая на днях запустила свой официальный сайт, в Беларуси в скором времени должен появиться новый бренд кроссоверов марки Zubr. На старте в линейке 5 моделей: Legenda, Volat, Talisman, Zorka и Relikt. На сайте даже указаны цены - от 59 900 до 79 900 рублей.

Скриншот с сайта zubr-auto.by

На сайте компании утверждается, что собирать машины будут на территории страны и даже указывается конкретная сборочная площадка - завод «ЮНИСОН» под Минском.

Однако на самом предприятии информацию о том, что завод участвует в проекте, редакции Telegraf.news опровергли.

“Информация о производстве СП ЗАО «ЮНИСОН» автомобилей марки «ZUBR» не соответствует действительности”, - заявили в компании.

Такую же информацию озвучили позднее и в Минпроме. Информацию о запуске производства автомобилей под китайской маркой Zubr на территории Беларуси, в частности, на площадке СП ЗАО «ЮНИСОН», в профильном ведомстве назвали “неподтвержденной”, “недостоверной” и “не соответствующей действительности”.