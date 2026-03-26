Минлесхоз попросил белорусов о понимании: "Будут восстановлены"

Опубликовано: 26.03.2026 13:29 , Обновлено: 26.03.2026

Министерство лесного хозяйства Беларуси в ответ на жалобы обратилось к жителям страны с просьбой отнестись с пониманием к особенностям доставки древесины весной.

Все дело в том, что в некоторых областях белорусы опубликовали в TikTok претензии к грузовикам с древесиной из-за того, что те разбивают дороги местные дороги.

В Минлесхозе заявили, что взяли под контроль видеоролики, опубликованные в TikTok, чтобы детально изучить суть жалоб. В то же время в лесном министерстве пообещали восстановить дороги после сезона заготовки древесины.

“Минлесхоз просит граждан с пониманием отнестись к движению лесовывозной техники. И обращает внимание, что если лесовозами, действительно, будет нанесен серьезный ущерб дорогам в населенных пунктах, они будут подсыпаны и восстановлены после окончания вывозки древесины”, – заявили в ведомстве.

Также в Минлесхозе утверждают, что местные лесхозы следуют сезонным ограничениям и стараются отправлять грузовики по объездным путям, не пролегающим через населенные пункты.

Тем не менее в Минлесхозе заявили, что сейчас в стране установилась подходящая погода, чтобы побыстрее разобраться с усыхающими и буреломными лесами.