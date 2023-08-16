Минюст разрешил пограничникам задерживать машины у белорусов на погранпереходах. За что?

Опубликовано: 16.08.2023 10:14 , Обновлено: 16.08.2023

Сотрудники Госпогранкомитета (ГПК) Беларуси получили право не выпускать из страны транспортные средства, на которые наложен судебный арест, отбирать их и передавать судебным исполнителям для помещения на штрафстоянку. Такими полномочиями пограничников наделило Министерство юстиции Беларуси своим постановлением №47 от 10 августа, которое на днях было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Своим постановлением Минюст изменил порядок взаимодействия органов принудительного исполнения с Госпогранкомитетом, наделив пограничников теми же правами, связанными с арестованным имуществом, что и сотрудников Госавтоинспекции, Госинспекции по маломерным суда и организаций, подчиненных Минлесхозу.

Само постановление вступит в силу с 1 марта 2024 года. С этого момента Минюст начнёт оперативно передавать ГПК данные о запрете на пересечение границы арестованного транспортного средств. Информацию пообещали вносить в автоматизированную информационную систему, функционирующую в пограничных пунктах пропуска, не позднее одного рабочего дня с момента вынесения постановления запрета на перемещение через госграницу арестованного транспортного средства.

Если пограничники обнаружат транспортное средство, в отношении которого вынесено постановление о запрете перемещения через госграницу, они обязаны будут незамедлительно проинформировать об этом органы принудительного исполнения и задержать авто на территории пункта пропуска до прибытия судебного исполнителя.

Забрать с КПП и переместить на охраняемую стоянку арестованный транспорт судебный исполнитель обязан будет в течение максимум трех рабочих дней после получения информации от ГПК.