Telegraf.news
ru

Минфин объявил о повышении цен на бензин в Беларуси в 2026 году

Минфин объявил о повышении цен на бензин в Беларуси в 2026 году
Подпишитесь на Телеграф:

Цены на бензин и дизельное топливо в Беларуси в следующем году могут вырасти на 3%. Об этом заявил министр финансов Юрий Селиверстов на расширенном заседании постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам.

По его словам, это будет индексация стоимости и расходов производителей.

На текущий момент цены на топливо в Беларуси такие:

  • АИ-95 — 2,60 руб. за литр
  • АИ-98 — 2,82 руб. за литр
  • Дизельное топливо — 2,60 руб. за литр
  • Газ — 1,34 руб. за литр

С учетом индексации на 3% в 2026 году цены могут вырасти до:

  • АИ-95: 2,68 руб. за литр (+0,08 руб.)
  • АИ-98: 2,90 руб. за литр (+0,08 руб.)
  • Дизельное топливо: 2,68 руб. за литр (+0,08 руб.)
  • Газ: 1,38 руб. за литр (+0,04 руб.)

Также глава Минфина сообщил, что для погашения государственного долга в следующем году Беларусь планирует привлечь новые кредиты России.

В последний раз бензин в Беларуси подорожал на 16 копеек, при этом цены росли постепенно, с шагом в 2 копейки в неделю.

Темы: