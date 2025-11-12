Минфин объявил о повышении цен на бензин в Беларуси в 2026 году

Опубликовано: 12.11.2025 16:50 , Обновлено: 12.11.2025

Цены на бензин и дизельное топливо в Беларуси в следующем году могут вырасти на 3%. Об этом заявил министр финансов Юрий Селиверстов на расширенном заседании постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам.

По его словам, это будет индексация стоимости и расходов производителей.

На текущий момент цены на топливо в Беларуси такие:

АИ-95 — 2,60 руб. за литр

АИ-98 — 2,82 руб. за литр

Дизельное топливо — 2,60 руб. за литр

Газ — 1,34 руб. за литр

С учетом индексации на 3% в 2026 году цены могут вырасти до:

АИ-95: 2,68 руб. за литр (+0,08 руб.)

АИ-98: 2,90 руб. за литр (+0,08 руб.)

Дизельное топливо: 2,68 руб. за литр (+0,08 руб.)

Газ: 1,38 руб. за литр (+0,04 руб.)

Также глава Минфина сообщил, что для погашения государственного долга в следующем году Беларусь планирует привлечь новые кредиты России.

В последний раз бензин в Беларуси подорожал на 16 копеек, при этом цены росли постепенно, с шагом в 2 копейки в неделю.