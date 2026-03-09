Минчане попросили чиновников вернуть бесплатную маршрутку. Но есть один нюанс

Опубликовано: 09.03.2026 13:30 , Обновлено: 09.03.2026

Чиновникам одного из минских районов пришел запрос от жителей столицы с просьбой вернуть бесплатную маршрутку, которая ездила с ДС «Серова» до одного из торговых центров (ТЦ) Минска, находящегося на МКАД (Минская кольцевая автомобильная дорога). Об этом сообщил управделами администрации Октябрьского района столицы Юрий Баранов.

Запрос поступил во время прямой линии, которую вел чиновник, передает госагентство «Минск-Новости». В сообщении подчеркивается, что ТЦ не стал недосягаемым для минчан, так как к нему ходят платные маршруты.

Юрий Баранов напомнил, что данный бесплатный маршрут обслуживался за счет самого ТЦ сразу после его открытия.

«Предположу, что опция подвоза посетителей на бесплатной маршрутке вводилась, когда только открылся торговый центр», — поделился чиновник.

По его мнению, это был маркетинговый ход: «Коммерческая организация имеет право как ввести подобную опцию, так и отменить ее».

Тем не менее Юрий Баранов пообещал отправить коммерческой организации запрос на возобновление бесплатного маршрута. Будет ли администрация Октябрьского района Минска в случае отказа рассматривать вариант запуска бесплатного государственного маршрута, он не уточнил.