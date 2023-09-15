Минчанам разрешили бесплатно ездить на общественном транспорте 22 сентября. Но не всем

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 15.09.2023 11:12 , Обновлено: 15.09.2023

В следующую пятницу, 22 сентября, в Минске можно будет бесплатно воспользоваться общественным транспортом, как наземным, так и метро. Такую акцию объявили столичные власти для привлечения большего внимания ко Всемирному Дню без автомобиля. Впрочем, воспользоваться правом бесплатного проезда смогут не все. Узнали, что для этого нужно.

Как пояснил заместитель гендиректора предприятия “Минсктранс” Виктор Тозик, бесплатный проезд в городских автобусах, троллейбусах, трамваях, метро 22 сентября предоставят тем, у кого есть водительские права. Вместо талона или жетончика на метро в транспорте необходимо будет предъявить следующие документы:

действующее водительское удостоверение;

техпаспорт на авто.

[info_b]22 сентября — Всемирный день без автомобиля, в который автомобилистам и мотоциклистам предлагают хотя бы на день отказаться от личного транспорта. Подобные мероприятия спонтанно проводились в разных городах с начала нефтяного кризиса 1973 года, а 1995 года стали проводиться на регулярной основе и получили статус всемирной акции. Её главная цель - пропаганда активного пешего и велосипедного способов передвижения по городу, использования общественного транспорта и развитие сообществ с шаговой доступностью мест работы и досуга. [/info_b]

Как рассказала 14 сентября заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Дубик, опыт прошлых лет показывает, что во время мероприятий, приуроченных к Дню без автомобиля, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от авто по стране сокращаются примерно на 100 - 200 т, передаетагентство “Минск-Новости”.

По оценке комитета, источником около 80% всех загрязняющих веществ в Минске является именно автотранспорт, остальные 20% выдают промышленные предприятия. Самыми “грязными” считаются часы пик - с 07:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00.

В рамках традиционной акции День без автомобиля 22 сентября в Минске также пообещали поощрять тех, кто пересядет в личного авто на велосипеды или электросамокаты. Их администрация города пообещала угощать фруктами - у Ботанического сада, у “Минск-Арены”, на Партизанском проспекте, д. 30, и на проспекте Дзержинского, д. 13.

Отметим, что, как правило, в акции День без автомобиля участвует не только Минск, но и другие регионы страны. В прошлом году бесплатный проезд при предъявлении водительских прав и техпаспорта предоставляли в большинстве областных городов. Однако, в этом году региональные власти официально пока об этом не объявляли.