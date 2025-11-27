Милиция завела уголовное дело на пешехода-"учителя" автомобилистов в Гродно

Опубликовано: 27.11.2025 12:04 , Обновлено: 27.11.2025

В Гродненской милиции рассказали, что завели уголовное дело на жителя одного из домов в Гродно, который периодически "учил" водителей парковаться. 37-летний мужчина делал это во время походов к мусорным контейнерам.

По данным милиции, житель дома по проспекту Строителей решил, что ему мешают водители, которые паркуют свои автомобили на его пути к мусорным бакам. В ГУВД Гродно сообщили, что автомобилисты парковались по правилам в разрешенных местах.

Из-за действий мужчины пострадали два автомобиля. Сначала он повредил Mercedes с помощью клея, который был у него в мусорном пакете.

Через месяц житель Гродно заметил Seat, который, по его мнению, также мешал проходу к мусорным бакам. На этот раз он специально купил клей и залил им замочную скважину автомобиля.

К концу августа пешеход-”учитель”, вошедший во вкус, снова повредил те же машины.

“Подозреваемый опять действовал по отработанной схеме с клеем, повредив капот и лобовое стекло обоих автомобилей. В сентябре и октябре он продолжил свои действия, надеясь, что владельцы «Сеата» и «Мерседеса» перестанут оставлять свои автомобили в этом месте”, - сообщили в ГУВД.

Водители, поняв, что кто-то целенаправленно вредит их машинам, обратились в милицию, которая и нашла “учителя”.

Согласно экспертизе, ущерб, нанесенный автомобилистам, составил более 3 тысяч рублей. “Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника, он был задержан патрульно-постовой службой милиции. Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство»”, - сообщили в милиции.