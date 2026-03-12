Милиция предупредила белорусов о 15 лет тюрьмы за использование лазерных указок

Опубликовано: 12.03.2026 14:20 , Обновлено: 12.03.2026

В Гродненской милиции сообщили, что некорректное использование лазеров может грозить белорусам сразу несколькими уголовными статьями. Причем сроки там серьезные — до 15 лет тюрьмы.

Речь идёт о случаях, когда владелец лазера направляет его на машины, самолёты или поезда.

По словам участкового инспектора Кирилла Лошика, лазерные излучатели (так называемые «указки») могут быть признаны «средствами посягательств на безопасность полетов». А это уже уголовная статья.

«В отличие от привычных ламп это устройства, которые вырабатывают концентрированный луч света. При попадании на стекло луч преломляется и заливает кабину самолета неестественным светом. В самый ответственный момент – во время посадки или взлета – на некоторое время пилот может потерять пространственную ориентацию», — рассказал милиционер, передает пресс-служба Гродненской милиции.

В итоге баловство может обернуться трагедией для пассажиров или экипажа самолёта. А такие действия могут быть квалифицированы сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса (УК) Беларуси:

ст. 147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения);

ст. 149 (умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения);

ст. 309 (умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения);

ст. 339 (хулиганство).

По некоторым из вышеуказанных статей УК РБ (Уголовного кодекса Республики Беларусь) грозит до 15 лет тюрьмы.

«Нельзя направлять лазерный луч на самолет, поезд, автомобиль или на граждан и животных, так как это может повлечь ослепление или ожоги», — призвали в Гродненской милиции.

Там также призвали свидетелей таких действий звонить в милицию.