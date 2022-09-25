Мезенцев назвал новый символ Москвы - "Колесо БелАЗа"

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Опубликовано: 25.09.2022 18:54 , Обновлено: 25.09.2022

Государственный секретарь "Союзного государства" Беларуси и России Дмитрий Мезенцев заявил, что у Москвы появилась новый символ. И является им колесо БелАЗа. Вот как он объяснил свою мысль.

“Колесо БелАЗа — новый символ для гостей российской столицы и для москвичей на счастье, на понимание того, что мы локоть к локтю, что мы строим нынешний день и совместное будущее”, - сказал российский чиновник и экс-посол РФ в Беларуси.

Все дело в том, что в Москве установили 90-тонный БелАЗ, для чего устроили торжественную церемонию с участием Дмитриев Крутого и Мезенцева. Машина, которую установили на ВДНХ в Москве, многие годы работала во Вьетнаме, потом в России.

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Кстати, другое колесо-символ Москвы торжественно открыл Владимир Путин две недели назад. Но оно в тот же день сломалось.

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В свою очередь, белорусский посол Дмитрий Крутой заявил на церемонии, что в белорусском машиностроении используют иногда “безумные идеи”.

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“Машиностроение является сердцем промышленного комплекса, где воплощаются в жизнь самые смелые, самые оригинальные, а порой и безумные идеи, и они приносят результат”, - разоткровенничался Дмитрий Крутой.

Ранее Телеграф сообщил, что депутат Палаты представителей Геннадий Давыдько рассказал, что белорусы могли построить коммунизм, но не получилось. Поэтому он предложил новую идеологическую цель.

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