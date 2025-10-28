Мэр Белграда пообещал запретить автомобилям повороты налево. Что за тренд?

Опубликовано: 28.10.2025 16:30 , Обновлено: 28.10.2025

Мэр Белграда Александр Шапич заявил во вторник, что на перекрёстках в столице Сербии практически везде запретят поворот налево. По мнению чиновника, это сделает дорожное движение более безопасным и плавным.

Такое решение мэрия приняла после дорожно-транспортного происшествия в Новом Белграде, в котором погибла семья из трёх человек. В администрации считают, что, где можно, организация круговых развязках на перекрёстках куда безопаснее. Но снова-таки, кое-где просто запретят поворачивать налево.

«Мы пытаемся следовать тенденции, которая, кстати, наблюдается во всем мире. Если бы не этот поворот налево на улице Героя со стороны Кошара, эти трое, вероятно, были бы сегодня живы. Я считаю, что авария затронула всех, кто видел произошедшее», — заявил Шапич на пресс-конференции.

Чиновник заверил, что в центре столицы Сербии будут внедрены изменения, касающиеся дорожных знаков и организации движения.

«Мы введём стандарты, которые уже давно действуют в мире: как можно реже поворачивать налево, потому что это делает движение безопасным и беспрепятственным, как можно больше улиц с односторонним движением», — пообещал мэр.

А в мире такое действительно есть?

Да, и это не просто тренд, а продуманная транспортная стратегия, которую десятилетиями успешно применяют в разных странах как властями, так и компаниями.

В США : Запреты на левые повороты — обычное дело. Крупные компании вроде UPS ещё в 2010-х годах внедрили систему планирования маршрутов, которая минимизирует левые повороты. Это экономит время, топливо и значительно снижает риск аварий.

: Запреты на левые повороты — обычное дело. Крупные компании вроде UPS ещё в 2010-х годах внедрили систему планирования маршрутов, которая минимизирует левые повороты. Это экономит время, топливо и значительно снижает риск аварий. Нидерланды и Великобритания : Здесь широко используется принцип «защищённого» поворота. Водители, желающие повернуть налево (в Великобритании — направо), сначала приезжают прямо, а затем разворачиваются с помощью специального «кармана» или кругового движения. Это устраняет опасность столкновения со встречным потоком.

: Здесь широко используется принцип «защищённого» поворота. Водители, желающие повернуть налево (в Великобритании — направо), сначала приезжают прямо, а затем разворачиваются с помощью специального «кармана» или кругового движения. Это устраняет опасность столкновения со встречным потоком. Япония и Южная Корея : В крупных городах развороты часто организуются по специальным эстакадам и петлям, что полностью исключает необходимость рискованного манёвра на обычном перекрёстке.

: В крупных городах развороты часто организуются по специальным эстакадам и петлям, что полностью исключает необходимость рискованного манёвра на обычном перекрёстке. Кипр . Для удобства и безопасности на острове Кипр очень часто используются кольцевые развязки. Это, наверное, самый популярный способ организации движения на перекрёстках на острове. На них все движение осуществляется по часовой стрелке, что исключает необходимость рискованных поворотов через встречный поток.

Так что инициатива белградского градоначальника — не экзотика, а следование проверенной мировой практике, доказавшей свою эффективность в повышении безопасности на дорогах. Хотели бы такое нововведение в белорусских городах?