Машина стала есть больше топлива? Проверьте в ней все по этому списку

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Опубликовано: 03.04.2023 12:00 , Обновлено: 03.04.2023

Ваш автомобиль стал требовать больше топлива? Стоит немедленно заняться проблемой. Ведь резкое увеличение расхода топлива может быть признаком более серьезной неисправности. Если вы не устраните ее, из строя выйдут другие компоненты. Что же означает повышенный расход топлива? Следует проверить следующие части автомобиля (и не только).

[info_b]Повышенный расход топлива может быть вызван неправильным стилем вождения (резкое торможение и ускорение, отсутствие торможения двигателем, работа двигателя на высоких оборотах), наличием в автомобиле лишней нагрузки или неправильным давлением в шинах. Это также часто является признаком более серьезных неисправностей.[/info_b]

Стиль вождения

Стиль вождения оказывает существенное влияние на расход топлива. Например, к его увеличению могут привести резкое ускорение и торможение, внезапный набор оборотов, редкое торможение двигателем. Поэтому, если вы в последнее время много ездите по городу или увеличиваете скорость между светофорами, вашему автомобилю потребуется много топлива.

Лямбда-зонд

Показания лямбда-зонда постоянно влияют на состав топливной смеси. Оптимально он должен быть стехиометрическим, когда 1 кг сожженного топлива соответствует 14,7 кг сожженного воздуха. Слишком большое количество топлива в составе смеси означает, что она слишком богатая, а слишком большое количество воздуха означает, что она слишком обедненная. Каждое отклонение приводит к заметному снижению мощности, вырабатываемой двигателем, а также к увеличению расхода топлива. Кроме того, возникают трудности с равномерной работой двигателя на холостых оборотах. В зависимости от состава сгораемой смеси меняется состав отработавших газов и их температура.

Из-за своего расположения лямбда-зонд сильно подвержен как механическим повреждениям, так и погодным условиям. Удар о камень или другое препятствие может быстро привести к его разрушению. Аналогичное воздействие со временем оказывает работа в условиях экстремальных температур, контакт с солью, грязью или водой. Лишь некоторые производители используют эффективные чехлы для хотя бы частичной защиты этого компонента от деградации.

Неисправный зонд может привести к увеличению расхода топлива до 50%, пишет Moto.

Стоит помнить, что зонд используется как в бензиновых, так и в дизельных двигателях.

Сажевый фильтр на дизельном двигателе

DPF (в бензиновых двигателях — GPF) предназначен для улавливания и значительного уменьшения канцерогенных частиц сажи, содержащихся в выхлопных газах. Теоретически, его действие должно быть незаметным. Заметным эффектом работы фильтра является отсутствие черного дыма из выхлопной системы. Сокращение выбросов вредных веществ приводит к уменьшению загрязнения воздуха.

По предположениям многих производителей, DPF должен функционировать до пробега около 200-250 тысяч километров. К сожалению, практика показывает, что во многих случаях, уже после пробега около 50 000, его работа оставляет желать лучшего.

Если фильтр не работает, следует обратиться в сервисный центр. Засорившийся компонент может вызвать увеличение расхода топлива до 30-40%. Наименее ощутимой для кармана автовладельца будет чистка.

Если неисправность DPF вызвана его повреждением, операция по устранению дефекта будет стоить дороже. К сожалению, в некоторых случаях придется покупать оригинальный элемент на ASO (из-за отсутствия заменителей).

Воздушный фильтр

Специалисты обращают особое внимание водителей на необходимость частой замены воздушного фильтра. Эта деталь, изготовленная из бумаги или синтетических материалов, обеспечивает доступ чистого воздуха к приводу.

Он изнашивается или загрязняется особенно быстро в городских условиях. Задача фильтра — улавливать всю грязь на пути впускной системы, предотвращая попадание частиц песка, пыли и других примесей в камеры сгорания. В результате даже после нескольких месяцев эксплуатации в городских условиях фильтр может потребовать замены. Сильно загрязненный заметно снижает поток воздуха в системе, что может привести к снижению мощности двигателя и увеличению расхода топлива.

В цилиндры поступает слишком мало кислорода для нормального протекания процесса сгорания. Состав топливной смеси нарушается, что в крайних случаях блок управления двигателем может интерпретировать как ошибку, вызывая аварийный режим. Низкая эффективность воздушного фильтра довольно часто может быть усугублена, например, попаданием листьев во впускную систему и блокировкой воздушного потока.

Интересно, что грязный, неэффективный фильтр увеличивает расход топлива до 1,5 литров на сотню.

Кондиционер

Когда кондиционер включен, он нагружает двигатель, особенно летом, когда температура воздуха достигает 30 градусов и мы наслаждаемся приятной прохладой из дефлекторов в машине.

Как это исправить? Когда вы садитесь в горячую машину, оставьте двери открытыми на мгновение или опустите окна, прежде чем отправиться в путь. Из салона выйдет горячий воздух, и температура в салоне сравняется с температурой снаружи. Тогда кондиционер будет не так сильно нагружен.

Кроме того, время от времени проверяйте состояние салонного фильтра – при его засорении кондиционер перестает эффективно работать, а это интенсивнее сказывается на работе двигателя.

Тормозная система, блок управления двигателем, давление в шинах

Существует множество других неисправностей, приводящих к повышенному расходу топлива. В старых автомобилях довольно часто выходит из строя блок управления двигателем. Негерметичный корпус приводит к образованию снега на внутренних соединениях и влияет на неправильную работу двигателя. Блок может работать неравномерно, терять мощность и функционировать на повышенных оборотах. Расход топлива во многих случаях увеличивается на 3-4 литра.

Аналогичные значения будут получены при засорении каталитического нейтрализатора. Уменьшение потока отработавших газов снижает эффективность работы двигателя и вызывает неровный холостой ход. Примерно половина увеличения расхода топлива происходит из-за запекшихся направляющих тормозных суппортов или поврежденного троса ручного тормоза. Неподвижное сцепление колодок с диском означает нагрев дисков, большее сопротивление при свободном движении автомобиля и специфический запах металла в районе колеса.

Также стоит помнить, что на расход влияет недостаточное давление в шинах. В этом случае бортовой компьютер будет показывать на 0,2-0,4 литра на 100 километров больше. Интересно, что одним из факторов, способствующих увеличению расхода топлива, является перерасход моторного масла. С течением времени и накоплением загрязнений увеличивается его вязкость и внутреннее сопротивление в приводе. Силы трения также увеличиваются из-за захвата компрессора кондиционера в сочетании с выходом из строя сцепления на шкиве.

Не стоит забывать, что неисправный клапан рециркуляции отработавших газов также означает увеличение расхода топлива на 1,5-2 литра. Учитывая это, не стоит откладывать ремонт, который во многих популярных моделях многолетней давности не должен разорять семейный бюджет.