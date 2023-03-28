Машина на трассе взлетела в воздух. Что произошло?

🎥 Видео

Опубликовано: 28.03.2023 11:51 , Обновлено: 28.03.2023

В Сети активно распространяют видео, как на трассе в американском Лос-Анджелесе автомобиль буквально взлетел на несколько метров. Что же стало причиной?

Инцидент произошел на скоростной автомагистрали Рональда Рейгана в Чатсуорте. Его случайно снял на видео один из участников дорожного движения.

Видно, как по трассе едет белый пикап. В какой-то момент у него внезапно отрывается переднее колесо и летит прямо под автомобиль Kia, ехавший по соседней полосе.

Машина при столкновении с шиной буквально взлетела на несколько метров, после чего ударилась капотом о дорогу и упала на крышу, а потом перевернулась.

Кажется, водитель Kia родился в рубашке. Ведь, в дорожном патруле сообщили, что мужчина получил лишь незначительные травмы. Пассажиров в машине не было.