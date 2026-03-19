МАРТ предупредил Яндекс.Go за монополизм

Опубликовано: 19.03.2026 08:16 , Обновлено: 19.03.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) вынесло предупреждение компании ООО «БелГо Корп», которая в Беларуси представляет интересы российского бренда агрегаторов такси Яндекс.Go.

В ведомстве прямо назвали компанию занимающей “доминирующее положение на товарном рынке услуг по организации перевозок пассажиров автомобилями-такси” в Минске и Минском районе.

Предупреждение же выписали за то, что Яндекс.Go отказал в регистрации в качестве участника агрегатора такси белорусской компании ООО «Тандем Драйв».

“Ввиду отсутствия экономического и технологического обоснования такого отказа в действиях агрегатора усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства. МАРТ в целях их пресечения выдано предупреждение ООО «БелГо Корп»”, - говорится в сообщении МАРТ.

Вопросы к сервису такси с российскими корнями в Беларуси возникают не только у МАРТ. Ранее белорусские таксисты, сотрудничающие с платформой «Яндекс Go», предложили увеличить базовые тарифы агрегатора. На исходе года они получили официальный ответ от ООО «БелГо Корп», белорусского представительства популярного онлайн-сервиса.

Необходимость повышения базовых тарифов водители аргументировали тем, что они не менялись уже несколько лет, а вот расходы водителей с каждым годом только повышаются.