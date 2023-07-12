Легковушка протаранила очередь авто на границе Польши с Беларусью

Опубликовано: 12.07.2023 11:21 , Обновлено: 12.07.2023

Как минимум три легковых автомобиля пострадали в результате ДТП, которое произошло 11 июля в польском городе Тересполь вблизи польско-белорусской границы. Как рассказали очевидцы аварии, легковой автомобиль с польскими номерами протаранил очередь автомобилей на подъезде к пограничному пункту пропуска.

“Предполагаю, виновником может быть водитель авто с польскими номерами. Именно он врезался в другие стоящие машины. Причину случившегося назвать сложно: не исключаю, что человек отвлекся”, - рассказал очевидец событий, который поделился фотографиями пострадавших авто с порталом Onliner.

Среди повреждённых авто - машины как с польскими, так и с белорусскими номерами (автомобили ожидали своей очереди на въезд на КПП «Брест» для пересечения границы с Беларусью). На месте ДТП работали два экипажа польских спасательных служб и полиции. Утверждается, что кадр сделан в очереди машин, которые ожидали подъезда к пункту пропуска.

Фото: Onliner.by

Официальной информации от польской дорожной полиции или спасателей по поводу ДТП, а также о том, что авария каким-то образом повлияла на работу пункта пропуска на границе, не поступало. О пострадавших также не сообщалось.