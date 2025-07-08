Когда в Беларуси создадут беспилотные BELGEE? В НАН РБ назвали юридическую сложность

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Опубликовано: 08.07.2025 08:55 , Обновлено: 08.07.2025

На канале Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси (ОИПИ) рассказали, что ведут исследования по созданию беспилотных легковых автомобилей на базе BELGEE. Впрочем, там уточнили, что кроме научных проблем перед учёными возник юридический вопрос.

[inf] ОИПИ - головная организация Беларуси по исследованиям в области интеллектуальных информационных технологий.[/inf]

“До сих пор не решена задача об ответственности при, например, повреждении человека беспилотным автомобилем на обычных дорогах”, - рассказала неназванный спикер на видео.

По его словам, в институте думают о том, чтобы внедрять системы ИИ в электромобиль на базе BELGEE, “чтобы какие-то элементы там автоматизировать”.

“Но вопрос, чтобы он ездил полностью автономно, - это серьезная задача, которая сегодня, в том числе на семинаре, обсуждалась”, - признался представитель ОИПИ. И для ее решения рассматривают внедрение искусственного интеллекта для большей безопасности.

“Вот важные элементы обеспечения этой безопасности: чтобы эти системы работали только по команде, во взаимодействии с человеком, и чтобы их работа была ограничена во времени, чтобы она не могла уходить в режим бесконечности”, - уточнил спикер.

В то же время представитель ОИПИ рассказал, что грузовой транспорт сделать беспилотным уже удалось.

“Мы создали совместно с “БелАЗом” недавно беспилотный БелАЗ. В интересах, в первую очередь, рудодобывающих компаний. Это очень важно, потому что нужно, чтобы БелАЗ ездил вообще без участия человека, даже удаленного, поскольку даже удаленное участие человека – это время, дорогие операции”, - уточнил говорящий.

Создание беспилотного грузового транспорта было более быстрым из-за ограниченности использования таких самосвалов. Они не ездят по дорогам общего пользования, и там меньше людей.

“Он едет по определенному маршруту, для которого нужно построить математическую модель, определить траекторию, и потом уже применять нейронные сети для того, чтобы обеспечить прохождение по этой траектории”, - рассказал представитель ОИПИ.