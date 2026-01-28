Когда стоит нажимать эту кнопку зимой? Многие водители не понимают принципа работы

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 28.01.2026 10:08 , Обновлено: 28.01.2026

Современные автомобили напичканы всевозможными системами, призванными упростить жизнь водителям. Некоторые ещё и обеспечивают дополнительную безопасность. Тем важнее знать, что значит кнопка с изображённым на ней автомобилем и извилистым следом тормозного пути.

Что такое ESP

Пользовательница Reddit опубликовала фотографию кнопки, на которой был изображён автомобиль с волнистыми линиями внизу и словом «OFF» (выкл). Она описала эту «необычную» кнопку как расположенную довольно низко, возле ног водителя, прямо рядом с ручкой регулировки высоты фар. Расположение этой «загадочной кнопки» только усилило её сомнения — насколько она важна?

Быстро выяснилось, что эта «загадочная» кнопка отвечала за отключение одной из систем помощи водителю — ESP (Electronic Stability Program, система курсовой устойчивости), то есть электроники, отвечающей за стабилизацию траектории движения.

На самом деле, ESP — это результат эволюции уже хорошо известных систем ABS (антиблокировочной системы тормозов) и контроля тяги (ASR). ABS предотвращает блокировку колёс при резком торможении, позволяя сохранять контроль над рулевым управлением, а ASR уменьшает пробуксовку колёс при трогании с места. ESP идёт ещё дальше — она предназначена для предотвращения заноса при резких маневрах, особенно на высоких скоростях.

Понятно, что такая система очень пригодится в зимнюю погоду после ледяного дождя и на скользких дорогах. ESP постоянно контролирует скорость вращения колёс и анализирует данные с датчиков, таких как угол поворота руля, боковое ускорение и давление в тормозной системе. При обнаружении чрезмерных различий в скорости вращения колёс она применяет тормоза к выбранным колёсам и может снизить крутящий момент двигателя, даже если водитель сильно нажимает на педаль акселератора. Потенциально такая система может помочь избежать заносов на скользких дорогах.

Зачем тогда кнопка выключения?

Логичный вопрос: кому и когда может понадобиться выключать ESP? Оказывается, зимой иногда будет очень полезно её на время вырубить.

Всё дело в том, что в легковых автомобилях система ESP настроена на минимизацию пробуксовки и заноса. И это решение очень хорошо работает на цепких поверхностях, а также на мокрых или слегка заснеженных дорогах.

Однако в глубоком снегу, песке или грязи, где полное сцепление с дорогой невозможно, некоторая пробуксовка колёс необходима для движения вперёд. В итоге система ESP реагирует не так, как бы хотел водитель: когда одно из ведущих колёс начинает вращаться быстрее остальных, система, выявляя пробуксовку, может внезапно снизить мощность двигателя. В результате водитель чувствует недостаток мощности, и машина может отказаться преодолевать снежное препятствие.

Таким образом, выключить (только на время!) систему ESP можно, когда нужно преодолеть на небольшой скорости снежную преграду или проехать по глубокому снегу, песку или грязи. Например, это может понадобиться при выезде со стоянки, обледеневшей или сильно заснеженной. После преодоления препятствия включите ESP обратно.

Помните, что эта система безопасности работает быстрее и эффективнее, чем большинство водителей смогли бы отреагировать на чрезвычайную ситуацию.

Кстати, большинство производителей автомобилей в руководствах по эксплуатации указывают, что система ESP предназначена для постоянной работы и отключать её в обычных дорожных условиях не рекомендуется.

Однако они также признают необходимость временного отключения системы в специфических ситуациях, описанных выше (глубокий снег, песок, грязь).

Производители авто настаивают, делать это можно лишь на короткое время для преодоления конкретного сложного участка, после чего систему следует немедленно активировать снова. Именно поэтому кнопка выключения ESP обычно размещена не на самом видном месте: чтобы водители не нажали ее случайно. Да и вообще, чтобы не маячила перед глазами и не соблазняла воспользоваться.