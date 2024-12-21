Китайская звезда в белорусском исполнении. В Борисове начали выпускать автобусы под новым брендом AVIOR

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Опубликовано: 21.12.2024 12:46 , Обновлено: 21.12.2024

В Беларуси появилась ещё одна частная компания, которая решила занять освободившуюся нишу ушедших с нашего рынка европейских брендов автобусов среднего ценового сегмента. Корреспонденты Telegraf.news побывали на производстве в Борисове и узнали, много ли белорусского в новом отечественном бренде AVIOR.

Звезда AVIOR уже на белорусских дорогах

Под брендом AVIOR ранее в Беларуси уже была представлена линейка грузовых фургонов. Их собирают в Беларуси и России “под крылом” крупнейшего государственного китайского автопроизводителя SAIC Motor. Впрочем, с ним производителя новых белорусских автобусов роднит разве что имя.

[info_b]Кстати об имени. Кто-то может предположить, что название бренда, AVIOR, каким-то образом связано с авиацией. И это может показаться по меньшей мере странно для производителя автомобильной техники. На самом деле, в названии сокрыт гораздо более поэтичный смысл.

Авиор – это название эпсилон-звезды в созвездии Киля, одной из ярчайших звёзд на ночном небе. Впрочем, белорусам полюбоваться ею не выходит – её можно наблюдать главным образом в Южном полушарии. Следовательно, нам остаётся лишь любоваться на новые автобусы с одноименным названием.[/info_b]

Делать это мы отправились прямиком на завод, где нам продемонстрировали практически полный цикл производства – от сварки металлического основания будущего автобуса до его внутренней отделки и наладки оборудования.

























Собирает автобусы AVIOR с августа 2023 года на собственной производственной площадке в Борисове ООО “КФ-Авто”. Первым покупателем стал жодинский футбольный клуб “Торпедо-БелАЗ” - их автобус уже накатал больше 120 тыс. километров. По словам водителя, с гордостью представившего своё рабочее место, критических нареканий к технике за это время не было. Посетовал он лишь на отсутствие круиз-контроля - он мог бы стать полезной опцией.

[info_b]Помимо “Торпедо-БелАЗ”, первые автобусы AVIOR уже закупили некоторые белорусские пассажирские перевозчики. Например, один из них курсирует по маршруту Борисов-Минск. Ещё один пополнил автопарк Республиканского государственного училища олимпийского резерва. [/info_b]

Впрочем, как отметил* заместитель директора компании “КФ-Авто” Дмитрий Батраков*, с момента выпуска первых автобусов технологию производства перестроили уже три раза и останавливаться на этом не планируют: как раз сейчас идёт работа над редизайном водительского сиденья и изменение центральной приборной панели.

























На данный момент на производстве в Борисове выпускают две базовые модели автобусов среднего класса:

туристический AVIOR Tourist,

междугородний AVIOR CityLink.

[info_b]Технические характеристики следующие:

габариты: 8470 мм в длину, 2500 мм в ширину и 3050 мм в высоту,

колесная база: 4750 мм,

технически допустимая масса - 9000 кг,

количество посадочных мест - 29 + 1 место водителя,

объем багажника — 2,8 м3.[/info_b]

В стандартную комплектацию включены системы ABS и ESC, Ретардер Telma, кондиционер, зеркала с электрорегулировкой и подогревом, пневматическое сиденье водителя с регулеровкой, мультимедийная система 2 DIN с сенсорным экраном, тонированные панорамные стеклопакеты, звуковая сигнализация движения задним ходом, а в туристической версии - ещё и подогрев лобового стекла.





























На сколько “белорусский” бренд AVIOR?

Вполне законный вопрос для любого нового бренда, который выходит на рынок Республики и заявляет о своей “отечественности”. Ведь одно дело назвать автобус “белорусским” из сугубо территориального принципа сборки, и совсем другое - выпустить технику, собрав её из белорусских деталей.

С этим у AVIOR, если верить словам руководства компании, всё в порядке: процент локализации уже на данном этапе превысил 56% и постоянно растёт. Так, весь металл, пластик стекло, которые используются для изготовления кузова - белорусские, их закупают в Полоцке, Минске, Борисове, Могилёве, светотехнику закупают в Руденске, а водительское сиденье отшивают в Осиповичах.

































По сути, из импортного в этих автобусах - только китайское шасси, коробка передач ( 6-ступенчатая механика FastGear С6J76T) и двигатель. Последний, кстати, китайская компания Yuchai разрабатывала специально под белорусский бренд - в результате автобусы получили собственные уникальные 4,3-литровые двигатели Yuchai YCS04180-50.

По словам Батракова, в более отдалённой перспективе компании - локализация шасси, но для того, чтобы это стало экономически целесообразно, AVIOR предстоит выйти на стабильное серийное производство.

“Если будет объём, то можно локализацию углублять, когда рынок поймёт, что это – серия”, - пояснил замдиректора компании.









Упор не на массу?

Пока же, по словам Батракова, компания ориентируется не на массовое, а на среднесерийное производство. На первой производственной площадке AVIOR всего 8 сборочных постов, на отдельной производственной площадке есть собственная покрасочная камера, куда отправляются автобусы после сборки каркаса. Всего в компании трудится 70 человек, из них порядка 50 непосредственно задействованы на производстве.

Таким сравнительно небольшим для завода, производящего автобусы, коллективом компания выпускает по 6-7 автобусов в месяц. В планах на 2025 год ежемесячные объёмы производства фактически удвоить, чтобы по итогам года выйти на показатель не менее 150-200 автобусов.

Их гарантийное обслуживание, кстати, проводится здесь же, в Борисове (стандартная гарантия на автобусы - 2 года или 100 тыс. километров, в зависимости от того, что наступит раньше). Однако, компания уже заключает договоры с сервисными станциями - пока во всех областных центрах, а в перспективе, для удобства клиентов - и в райцентрах. Кроме того, в компании организована работа нескольких мобильных бригад, которые при необходимости выезжают, куда нужно, для гарантийного обслуживания.

































Что по цене?

Сегодня базовая туристическая версия AVIOR Tourist обойдётся заказчику не менее чем в 370 тыс. рублей , цена на междугороднюю версию AVIOR CityLink стартует от 335 тыс. рублей .

Впрочем, как отметил Батраков, итоговая стоимость будет зависеть от того, какие дополнительные опции пожелает установить на технике заказчик. Кстати, двумя упомянутыми выше моделями линейка AVIOR не ограничивается: компания предлагает и другие варианты:

пригородные Intercity,

городские City,

школьные School,

люксовый вариант для встречи делегация Lux,

вариант для перевозки маломобильных пассажиров Care.

Адаптировать базовые модели под конкретный запрос и выпустить готовую модель компания обещает буквально за 2 месяца.

В качестве своих перспективных заказчиков руководство AVIOR, которое своими главными прямыми конкурентами в Беларуси считает китайский Higer и лидский “Нёман”, видит не только государственные автопарки и частных пассажирских перевозчиков, но и учреждения образования, здравоохранения, спорта. Причём не только внутри самой Беларуси: уже в январе AVIOR готовится отгрузить 10-12 автобусов в Россию. Там, по словам Батракова, один из перспективнейших направлений для компании могут стать именно школьные автобусы, рынок которых в соседней стране пока не так насыщен, как в Беларуси.