Китайцев попросили произнести, как на самом деле звучат названия китайских авто. Белорусы будут в шоке?

🎥 Видео

Опубликовано: 24.10.2024 13:20 , Обновлено: 25.10.2024

В TikTok появилась серия видео, где китайцев попросили произнести названия их автомобильных марок. Оказывается, то, как мы привыкли говорить Haval, Voyah или Exeed, далеко от истины. Наверняка многие белорусы (впрочем, не только они) будут удивлены.

Например, такие названия китайских авто, как Tank, Jac, Haval и Foron носители языка произносят примерно как Танкхы, Джонхуайджече, Хафо и Футэн. А Exeed как Синьту.

В комментариях к ролику многие пользователи выразили удивление, а кто-то начал шутить над тем, что сам неправильно произносил марки машин.

“Я со своим “хавал”, — написал один из них.

“Я с EXEED [обалдела], конечно… И поняла, китайский я точно не выучу”, — поделилась еще одна пользовательница.

“Может, там в названиях ещё какие-то буквы есть, которые только китайцы могут видеть?”, — спросил третий.

А на этом видео некоторых удивило, как китайцы произносят Voyah:

А как звучит на китайском Geely?