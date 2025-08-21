КГК дал минчанам один день, чтобы пожаловаться на нехватку парковок

Опубликовано: 21.08.2025 10:48 , Обновлено: 21.08.2025

Комитета государственного контроля (КГК) выделил минчанам один день на то, чтобы пожаловаться на нехватку автомобильных парковок и стоянок в городе. Узнали, когда и куда звонить и о каких нарушениях будут ждать информацию сотрудники новой "горячей" линии контрольного ведомства.

Вопросам использования автомобильных парковок и стоянок в Минске КГК решило посвятить пятничную “горячую” линию: обратиться в ведомство можно будет по короткому номеру 191 22 августа по следующему графику:

с 9:00 до 13:00,

с 14:00 до 18:00.

Помимо жалоб на недостаточное количество парковочных мест в жилых районах в этот день в КГК можно будет также сообщить информацию о следующих тематических нарушениях:

о парковках и автомобильных стоянках, которые длительное время не вводят в эксплуатацию;

о неиспользуемых аварийных стоянках и парковках, к которым имеют неограниченный доступ посторонние лица;

о неудовлетворительном состоянии парковок или стоянок;

об иных проблемных вопросах, связанных с этой темой.

Как пояснили в КГК, помимо жалоб по телефону, сообщить о нарушениях можно и в чат-бот официального Telegram-канала ведомства. При этом в КГК потребовали обязательное фотоподтверждение нарушений и попросили указывать точный адрес проблемного объекта.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Беларуси готовится внедрение новой системы контроля за оплатой парковок, которая будет включать как «мобильные комплексы» с камерами, так и специальные программы на планшетах у контролёров. Как рассказал в эфире гостелеканала директор «Парковок столицы» Михаил Филиппов, полноценный запуск этой системы ожидается к 1 сентября. Это, по его словам, должно стать дополнением к новому указу о деятельности автостоянок и парковок.

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