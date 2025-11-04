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Каждая седьмая неисправна. Белтехосмотр назвал главные проблемы белорусских автомобилей

Каждая седьмая неисправна. Белтехосмотр назвал главные проблемы белорусских автомобилей
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Прохождение техосмотра — обязательная процедура для каждого автовладельца. Но когда они чаще всего едут на диагностические станции? И меняется ли список типичных неисправностей? «БЕЛТЕХОСМОТР» поделился последними данными; мы сравнили информацию за три месяца — август, сентябрь и октябрь 2025 года — чтобы увидеть полную картину.

Активность по месяцам

Главный вывод: активность автовладельцев сильно зависит от месяца. В августе и октябре на техосмотр едут чаще, чем в сентябре.

  • Август: выдано 146 626 разрешений
  • Сентябрь: заметный спад до 136 906 разрешений
  • Октябрь: рост до 146 165 разрешений

Что это значит? Видимо, многие белорусы, вернувшиеся из отпусков в августе, готовят машины к осенне-зимнему сезону и проходят техосмотр в октябре. Сентябрь же, судя по всему, является месяцем затишья между двумя волнами.

При этом стабильно более 80% от всех разрешений выдается обычным автовладельцам (физическим лицам). Доля коммерческого транспорта и электромобилей остается сравнительно небольшой, но растущей.

Каждая седьмая машина — с неисправностью

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Пожалуй, самый важный и неизменный показатель за три месяца — процент автомобилей, не прошедших проверку с первого раза. Он не такой уж и маленький.

  • Август: 13,7% транспортных средств (21 921) имели неисправности
  • Сентябрь: 13,5% (20 138)
  • Октябрь: 13,6% (21 741)

Топ неисправностей остается неизменным

На протяжении всех трех месяцев лидерами антирейтинга были одни и те же системы:

  1. Тормозная система (главный фактор риска)
  2. Выхлопная система (проблемы с экологическими нормами)
  3. Внешние световые приборы (самая простая для устранения проблема)
  4. Колеса и шины (износ протектора)
  5. Рулевое управление

Эти пять пунктов стабильно составляют около 70% всех выявляемых несоответствий.

Электромобили тоже с проблемами?

В то же время электромобили, парк которых в Беларуси постепенно растет, тоже попадают на недочетах. В августе было оформлено 2 438 разрешений, в сентябре — 2 133, а в октябре — 2 569. В основном электромобили не получают техосмотр из-за шин, света и тормозов.

Электронное оформление теряет популярность

Что касается электронного оформления техосмотра для новых авто, то популярность услуги значительно упала:

  • Август: 2 086 обращений
  • Сентябрь: 1 909 обращений
  • Октябрь: 1 792 обращения

В «БЕЛТЕХОСМОТРе» не устают повторять, что управление автомобилем без действующего разрешения влечет за собой штраф:

  • Первичное нарушение: до 3 базовых величин
  • Повторное нарушение в течение года: от 2 до 5 базовых величин
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