"Каждая машиночка" - Дальнобойщик похвалил белорусских водителей. Подписчики рассказали, в каких странах делают так же

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Опубликовано: 13.08.2024 18:03 , Обновлено: 13.08.2024

В TikTok завирусилось видео, на котором водитель удивился белорусской вежливости на дорогах. Каждый автомобиль, которому он уступил дорогу, моргнул аварийкой. Пользователи из разных стран поделились своими наблюдениями.

“Культура вождения. Вот сейчас пропускаю маленьких и каждая машиночка отморгалась авариечкой”, - восхитился водитель.

Многие комментаторы восхитились вежливостью белорусов вместе с автором, другие же отметили, что что подобная культура распространена не только на белорусских дорогах.

“В России тоже так принято. Ну, по крайней мере, у нас на Дальнем Востоке Как в центре, я не знаю”, - заверил один из комментаторов.

“И в Казахстане так же”, - написал другой.

“В Литве это норма”, - высказался ещё один пользователь, на что другой не согласился:

“Не совсем. Если и пропускают, то точно не наши. Наши даже поворотами даже поворотниками могут не пользоваться при обгоне. А вот иноземцы да. Наши оборзевшие едут”.

“В Латвии все так делают”, - высказался ещё один комментатор, на что кто-то ему ответил, что “почему-то в Беларуси латвийская фура никогда не пропустит”.

“В Польше и Литве мало кто так делает. Ездил много раз, знаю, что говорю. В Грузии и России - 50/50. Кто-то показывает, кто-то нет”, - поделился своим наблюдением ещё один комментатор.

По рассказам некоторых водителей, отсутствие подобной практики на дорогах обусловлено правилами дорожного движения.

“В Польше за включение аварийки без причины можно штраф схлопотать. Поэтому там нет возможности так выразить благодарность. Ровно как и штрафы за въезд за пропуск”, - рассказал один из автомобилистов.

“А в США могут оштрафовать за введение в заблуждение участников дорожного движения”, - написал ещё один пользователь.

“Германия в этом мире далеко от этого, у них своя культура”, - написал кто-то.