Как теперь ставить на учёт машину в Беларуси. Появился точный список изменений

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Опубликовано: 01.12.2025 19:40 , Обновлено: 01.12.2025

Правительство Беларуси ещё 28 ноября утвердило масштабные изменения в правилах государственной регистрации и учета машин. Там утверждают, что они направлены на "снижение бюрократической нагрузки".

В МВД же показали в удобной инфографике, что точно поменялось для белорусских автолюбителей:

Отмена привязки техосмотра к месту регистрации . Теперь осмотр автомобилей для постановки на учет можно пройти в любом регистрационно-экзаменационном подразделении (РЭП) ГАИ по всей стране. Результат осмотра будет действителен в течение 30 дней.

. Теперь осмотр автомобилей для постановки на учет можно пройти в любом регистрационно-экзаменационном подразделении (РЭП) ГАИ по всей стране. Результат осмотра будет действителен в течение 30 дней. Упрощение процедур для юридических лиц . Для компаний отменена обязательная процедура обращения в военные комиссариаты для учета транспорта в рамках мобилизационной потребности.

. Для компаний отменена обязательная процедура обращения в военные комиссариаты для учета транспорта в рамках мобилизационной потребности. Ускорение регистрации импортных автомобилей . При регистрации автомобилей, ввезенных из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ранее состоявших там на учете, больше не требуется направлять длительные запросы для проверки документов по месту их предыдущей выдачи. Это снимает прежние ограничения на снятие таких машин с учета.

. При регистрации автомобилей, ввезенных из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ранее состоявших там на учете, больше не требуется направлять длительные запросы для проверки документов по месту их предыдущей выдачи. Это снимает прежние ограничения на снятие таких машин с учета. Новые правила для самодельных . В документе впервые законодательно определен порядок регистрации транспортных средств, изготовленных в результате индивидуального творчества (например, самодельных авто).

. В документе впервые законодательно определен порядок регистрации транспортных средств, изготовленных в результате индивидуального творчества (например, самодельных авто). Унификация процедур . Для единообразия в документе появились четкие определение идентификационного номера транспортного средства (VIN) и стандартизированный порядок фотографирования авто во время осмотра.

[inf]Важно! Несмотря на гибкость в части осмотра и снятия с учета (это можно сделать в любом РЭП), первоначальная постановка автомобиля на учет по-прежнему привязана к месту регистрации владельца: белорусы должны обращаться в подразделения ГАИ в пределах своей области или города Минска. Почему так, в Совмине и МВД не объяснили. [/inf]