🎥 Видео

Опубликовано: 07.07.2025 10:40 , Обновлено: 07.07.2025

Простое, на первый взгляд, юмористическое видео в TikTok запустило волну обсуждений среди автомобилистов. Автор ролика решил показать, «как определить машину колхозника», перечислив ряд характерных, по его мнению, признаков.

Однако юмор оценили далеко не все. В комментариях мгновенно разгорелся спор, который, по сути, свёлся к вечному противостоянию «стиля» и «практичности».

Многие пользователи не согласились с автором, вступившись за полезность перечисленных вещей:

«Почему EVA-коврики — это колхоз? Они всю грязь собирают, не скользят зимой, да и вид у них хороший», — недоумевает один.

«Практичность не равно колхоз», — констатировал другой.

«У меня дождь льёт на кнопки стеклоподъёмников. Пускай гниют, зато не колхозник?» — спросил третий.

Нашлись и те, кого задело само слово, и они увидели в нём необоснованное оскорбление: «Да, у меня стоит ГБО. Да, у меня две пары ковриков. И да, я родился в колхозе. Только я не пойму, чем же это плохо?» — написал один из комментаторов.

В конце концов, в дискуссию вмешался и сам автор видео. На упрёк в том, что все перечисленные признаки есть в его собственном авто, он ответил просто:

«Да ничего, это моя машина, я просто прикалываюсь».