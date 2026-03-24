Из Беларуси запустили маршрут в литовский город, куда раньше никто не ездил

Опубликовано: 24.03.2026 10:02 , Обновлено: 24.03.2026

В Минске объявили о запуске международного автобусного маршрута в Литву. Но в этот раз автобус пойдет не в привычные Вильнюс или Каунас, а в Тракай (Троки).

Автобус будет ездить каждый день по два раза:

Из Минска — в 3:00 и 4:20

Из Тракая — в 11:00 и 14:35

Длительность путешествия обещают всего 5,5 часа, так как маршрут проходит через КПП (контрольно-пропускной пункт) Бенякони, где практически не бывает очередей.

В Беларуси автобус будет проходить через Ивье, Вороново, а в Литве всё-таки заедет в Вильнюс.

Билеты продают по 130 рублей в одну сторону.