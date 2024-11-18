"Хватает до Минска" — В одной из белорусских маршруток заметили "камин". Это как?
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В маршрутке, которая ездит из Гродно в Минск и обратно, пассажиры заметили "камин". Так водитель решил "решил создать по-настоящему теплую атмосферу в салоне", сообщили в Межрегиональной ассоциации перевозчиков (МАП).
Вероятно, вы догадались, что камин не настоящий, а виртуальный. Водитель вывел на экран в маршрутке видео, имитирующее огонь.
По словам водителя, за тепло в салоне на самом деле отвечает автономный отопитель.
«Перед холодами как раз проверил его работу, провел необходимое обслуживание. Вот вместе с пассажирами и испытали. Говорят, что греет отлично!», - рассказал он.
Говорят, что пассажиры камин оценили.
“Есть что-то в огне завораживающее и умиротворяющее. Да и дрова подкидывать не надо: хватает до Минска”, — отметили в МАП.
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