Huawei начала в России продажи кроссовера Aito M7 с "нулевой гравитацией". Могут ли купить белорусы?

Опубликовано: 21.03.2023 11:08 , Обновлено: 21.03.2023

В России объявили о старте продаж китайского кроссовера Aito M7 с гибридной силовой установкой, который разработали при участии китайской компании Huawei.

Цену на автомобиль демократичной не назовешь. В автоцентрах в Москве и Санкт-Петербурге гибридов предлагают за 4,4-5,67 млн российских рублей в зависимости от комплектации. А это 57-74 тыс долларов.

Вообще, Aito M7 - это электрический внедорожник расширенной линейки, продаваемый с 2022 года под брендом Aito и производимый китайским автопроизводителем Seres. Это 6-местный автомобиль премиум-класса с 3 рядами сидений.Второй ряд оснащен сиденьями с “нулевой гравитацией”, которые раскладываются так, чтобы обеспечить пассажирам более удобное положение. Создатели Aito M7 утверждают, что, возможность привести колени и бедра на один уровень и обеспечив угол между бедрами и туловищем точно в 113°, улучшает кровообращение. Звуковая система M7 от Huawei оснащена 19 динамиками с настройкой объемного звучания 7.1.

В ассортименте есть как заднеприводные, так и полноприводные гибридные кроссоверы. Заднеприводные имеют мощность 272 л.с. А у вторых, полноприводных, два мотора развивают мощность 449 л.с. При это у заднеприводных стоит 1,5-литровый бензиновый турбомотор, выступающий ещё в роли генератора для подзарядки. Электродвигатель же разработан собственными инженерами Huawei.

В Беларусь такие машины не привезли. Поэтому всем желающим придется ехать в Россию.