«Хоть кто-то машину по назначению использует» - Видео белоруса, который «немножко затарился» овощами, собрало 1,9 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 23.10.2024 15:53 , Обновлено: 23.10.2024

Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором показал, как закупился овощами и загрузил приобретенное в машину. Свободное пространство использовалось по максимуму. Видео за два дня набрало 1,9 млн просмотров.

“Ну, что, затарились немножко. Мешками только четыре влезает, россыпью килограмм 300 вошло” - показал автор. А в салоне - морковки “килограмм на 200” и “тыквы бонусом”.

“Если бы этот мерседес знал, что будет делать через 20 лет, то повесился бы на ремне грм [газораспределительного механизма]”, - пошутил один комментатор.

“Хоть кто-то машину по назначению использует… А то эти вечно пылесосящие и протирающие салон уже надоели. Раз в год помыл машину, пару пакетов мусора выбросил, и нормально!!” - написал другой.

Но, конечно, многие комментаторы утверждали о загрязнении салона после таких перевозок и не только. “Никогда не понимал и не пойму даже шуток в таком ракурсе. Салон авто будет вонять кожурой и землей. Для этих целей фаркоп+прицеп. В салоне авто должно быть чистенько и уютненько”, - считает пользователь TikTok.

“На ручки дверей можно еще по кулечку повесить”, - предложил более эффективное использование авто еще один юзер.

“А под капот чего не насыпал, там тоже ж место есть”, - добавил другой.