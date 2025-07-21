"Хоронили раза три" - На АвтоВАЗе рассказали, почему не прекратили выпуск Granta. Lada Iskra уже отзывают?

Опубликовано: 21.07.2025 18:44 , Обновлено: 21.07.2025

Директор АвтоВАЗ по производству Lada Granta Олег Груненков заявил, что эту модель действительно хотели прекратить выпускать после начала продаж новой Iskra. Однако на устаревшую и явно неактуальную Granta все ещё есть спрос.

«Мы “Гранту” хоронили раза три. “Искра” должна была заменить “Гранту” с учетом того, что она более современная и интересная. Но спрос на “Гранту” стабилен, даже несмотря на падение рынка, которое мы сейчас наблюдаем, она остается лидером продаж. Причем продается автомобиль во всех кузовах — и универсал, и седан, и лифтбек», — утверждает Груненков.

Ранее стало известно, что 20 июля, в день старта продаж Iskra, покупатели не смогли оформить покупки. При этом машины поступило дилерам, но, по данным «Журнал Авито Авто», купить их было нельзя, потому что началась отзывная кампания. Причины ее не назвали.

Тем не менее дилеры принимают заказы на будущие отгрузки. Хотя и тут возникли проблемы - некоторых комплектаций покупателям придется ждать до нескольких месяцев.

В Беларуси новые Lada Iskra в салонах так пока и не появились.