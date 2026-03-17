Гомельской ГАИ выдали «Оцелот», который помогает рассылать «письма счастья»

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Опубликовано: 17.03.2026 20:11 , Обновлено: 17.03.2026

Гомельская Госавтоинспекция получила для установки в одну из машин программно-аппаратный комплекс «Оцелот-М» белорусского производства.

Он представляет собой набор из двух камер и некий программный блок, разработанный в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси». Объективы на лобовом стекле смотрят на проезжую часть и работают по принципу двойной фиксации.

«При первом проезде улицы система “запоминает” номера машин, стоящих под знаком “Остановка запрещена”. Спустя 5 минут, после повторного проезда улицы, камеры вторично фиксируют автомобиль, который припаркован с нарушением», — пояснили в милиции Гомеля.

Тем несчастливчикам, кого дважды зафиксировали, придут «письма счастья» за неправильную парковку, пообещали в ГАИ (Государственной автомобильной инспекции).

Впрочем, автомобиль ГАИ курсирует только по улицам, где установлены предупреждающие знаки — 1.37 «Контроль выполнения требований ПДД (Правил дорожного движения)». Так что гомельчанам и гостям облцентра надо быть там максимально осторожными.



