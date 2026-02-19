Глава "Белнефтехима" дал новые сроки, когда в Беларуси исчезнет 92-й бензин

Опубликовано: 19.02.2026 13:21 , Обновлено: 19.02.2026

Председатель концерна "Белнефтехим" Илья Икан 19 февраля озвучил новые сроки, когда с белорусских заправок практически исчезнет 92-й бензин (АИ-92). Автомобилистам в концерне пообещали "плавный переход".

Постепенный отказ от 92-го бензина в “Белнефтехиме” объяснили “тенденциями, продиктованными потребностями времени”, передало госагентство БЕЛТА.

Согласно официальной статистике госконцерна, уже сейчас в Беларуси спрос на эту марку бензина упал. По словам Икана, всё больше водителей переходит на 95-й бензин и, по мнению концерна, эта тенденция в ближайшие годы сохранится.

Но резко прекращать поставки АИ-92, по словам Икана, “Белнефтехим” не будет. Как это бывало и в прошлом, отказ от невостребованной марки топлива будет происходить плавно и постепенно, а не одномоментно. После этого на АЗС страны повсеместно будут представлены такие марки бензина как АИ-95, АИ-98 и АИ-100.

“Мы однозначно с проработкой всех возможных деталей и нюансов подойдем и реализуем это мероприятие”, - заявил Икан и озвучил новые ориентировочные сроки. По его словам, 92-1 бензин будет на белорусских заправках ещё как минимум лет 5 и исчезнет не ранее 2030 года .

Ранее один из заместителей генерального директора “Белоруснефти” в интервью одному из белорусских автопорталов называл другую ориентировочную дату - 2028 год.

«Белоруснефть» объяснила, почему 92-й бензин исчезнет в Беларуси, и назвала сроки