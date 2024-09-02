"Гений разметки" - Этот перекресток к Китае поставил в тупик водителей со всего мира. Хотите такие в Беларуси?

🎥 Видео

Опубликовано: 02.09.2024 09:31 , Обновлено: 02.09.2024

В TikTok появилось видео китайского перекрестка, который может стать настоящим испытанием для водителей со всего мира. А вы бы легко справились с задачей на дороге в плотном потоке машин?

Ролик набрал 15,2 млн просмотров и сотни комментариев людей со всего мира.

“Что-то не понял”, — самый залайканный комментарий.

Как показано на видео, на перекрестке можно ехать прямо, а можно развернуться. Но чтобы повернуть налево, придется выехать на соседнюю проезжую часть по диагонали - об этом свидетельствует необычная дорожная разметка.

Но есть нюанс — сигнал светофора. Автор видео утверждает, что для проезда по диагонали и поворота налево нужно обязательно дождаться зеленого сигнала светофора перед стоп-линией, чего не сделали двое автомобилистов в ролике. Некоторые пользователи с ним согласились.

По мнению других, сигналы светофора не относятся к тем, кто собирается повернуть налево. Кто-то полагает, что это вовсе не стоп-линия.

“Светофор как-то далеко от стоп линии, за разрезом. Как догадаться, что он к этой стоп-линии относится?”, — спросил один из пользователей в комментариях под видео.

“Лабиринт, а не дорога”, — выразил мнение другой.

Еще один поиронизировал: “Сделать поворот на светофоре ❌ Сделать поворот через встречку ✅” .

“Гений разметки”, — написал кто-то.

А один из пользователей и вовсе решил: “Спасибо, я лучше на такси?”.

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