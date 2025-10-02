Geely решила выпускать в Казахстане конкурента Belgee X70

Опубликовано: 02.10.2025 15:27 , Обновлено: 02.10.2025

Казахстанский завод "СарыаркаАвтоПром", договорился о выпуске на своих мощностях автомобилей китайского бренда Geely. Конкурент белорусского завода в Жодино, намерен собирать обновленные кроссоверы Cityray.

Издание “Китайские автомобили” сообщило, что автомобиль уже получил сертификацию для продаж в Казахстане.

Обновленная модель Geely Boyue (в России она продается под названием Cityray) пошла в продажи в августе 2025 года. В Китае цены на нее, по меркам белорусов, экстремально низкие: от 78,9 до 99,9 тыс. юаней (33 тыс рублей - 42 тыс рублей).

Сам кроссовер является преемником Geely Binyue и Geely Atlas. Под капотом у обновленного кроссоверы 1,5-литровый двигатель с двумя вариантами мощности – 147 и 174 л.с.