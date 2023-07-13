"Газу надо было" - Водитель устроил "танцы" с прицепом на кольцевой Минска

🎥 Видео

Опубликовано: 13.07.2023 07:04 , Обновлено: 13.07.2023

Автомобилисты на минской кольцевой сняли на видео, как водитель минивэна, который сзади тянул на лафете второе авто, устроил на дороге настоящие "танцы": в какой-то момент прицеп начал уходить в занос. Однако, водитель тягача попытался, не останавливаясь, на ходу выровнять автопоезд. В результате прицеп бросало из стороны в стороны, что со стороны выглядело как динамичный, но весьма опасный танец на всегда оживлённой МКАД.

Когда именно было сделана видеозапись с опасными манёврами, не уточняется, однако в TikTok её выложили 12 июля. Пользователи соцсети сразу же принялись обсуждать видеоролик и давать советы водителю, устроившему танцы на МКАД.

“Газу надо, а не тормозить”, - отметил один из зрителей в комментариях, и его поддержали многие из тех, кто посмотрел ролик.

“Не правильная загрузка авто, в результате чего нарушено распределение нагрузки на прицепное”, - так пояснил причины произошедшего другой комментатор.

[link href=“https://www.tiktok.com/@rrrinita?refer=embed” title=“@rrrinita” target=“_blank” rel=“noopener”] @rrrinita [/link]Минск, это треш какой-то?[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7254915051776707333?refer=embed” title=” оригинальный звук - Kiri” target=“_blank” rel=“noopener”] оригинальный звук - Kiri [/link]

“Эмоцию поймал водитель не слабую! И те, кто сзади ехали тоже”, - указал на опасность момента ещё один пользователь соцсети.

В то же время многие комментаторы отметили мастерство водителя, который, несмотря на сильный занос (такой зачастую называют «ритмическим заносом», а в народе - “расколбасом”), смог удержать авто с прицепом на дороге, выровнять его и избежать аварии.

«Молодец водитель, удержал. Страшное зрелище, сама видела», - написала одна из зрительниц.

«Ну удержал же))) красава», - поддержал другой пользователь.

Много похвальных отзывов в комментариях написали и в адрес тех, кто на совесть закрепил на лафете перевозимый автомобиль.

«Машина надо отдать должное закреплена надежно», - отметил один из зрителей.

«Все молодцы, и водитель тягача и водители сзади сориентировались притормозили МКАД», - подытожил другой комментатор.

Что делать, если машина с прицепом ушла в занос?

Существует четыре основные причины, по которым авто с прицепом может уйти в ритмический занос, который без своевременной реакции и правильных действий водителя может перейти в неуправляемый занос:

Не равномерная загрузка прицепа и большой свес сзади. Вес прицепа больше чем тягача. Разбалансировка колес. Неправильно выбранная скорость.

Даже специалисты признают, что вывести автомобиль с прицепом из заноса без должного опыта и практики достаточно сложно, но, как показало видео выше, вполне возможно. Основное правило, которым рекомендуют руководствоваться опытные автомобилисты - ни в коем случае не тормозить.

Как поясняют опытные водители, прицеп, который начинает так “плясать”, нужно постараться вытягивать на ходу. То есть для начала, действительно, нужно прибавить газу. Авто будет ехать вперед, а прицеп как бы вытягиваться вдоль неё. А вот если отпустить газ или затормозить, даже плавно, автопоезд может сложиться, а прицеп почти наверняка ударится о машину.