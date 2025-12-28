ГАИ запустила рейды квадрокоптеров. Где в Беларуси ждать штрафы с неба?

Опубликовано: 28.12.2025 14:52 , Обновлено: 29.12.2025

ГАИ одной из областей Беларуси предупредила, что для контроля за дорогами запустила в небо квадрокоптеры. Невидимые рейды в рамках мероприятия под тривиальным названием «Безопасная область» могут удивить некоторых водителей нетривиальными штрафами.

Рейдовые мероприятия, как это называют в Госавтоинспекции, будут нацелены на проверку того, как водители проезжают по нерегулируемым пешеходным переходам в Витебской области.

Также ГАИ пообещала проверять автомобили на дорогах области на тот случай, если ими управляют нетрезвые водители или бесправники.

Погода не упростит ситуацию

Тем временем сразу в нескольких областях Беларуси погода резко ухудшилась, что не могло не сказаться на условиях вождения.

Водителей попросили сменить стиль вождения из-за выпавшего долгожданного многими снега. Естественно, в таком случае нужно держать дистанцию и выбирать скорость аккуратнее.