ГАИ выписала белорусам за выходные почти 4 000 штрафов и предупреждений. Где взялись за пешеходов?
Некоторые областные отделения ГАИ Беларуси отчитались о количестве нарушений, зафиксированных за выходные. В отдельных регионах количество пешеходов-нарушителей просто зашкаливает. Впрочем водителей, не соблюдающих ПДД, все равно было больше.
К сожалению, Брестская и Гомельская область данными не поделились, но даже и без статистики с юга страны за субботу и воскресенье было зафиксировано 3824 нарушения на дорогах, среди них 111 бесправников.
Витебская область - взялись за пешеходов?
По словам представителей ведомства, на Витебщине основное внимание было уделено пешеходам. К административной ответственности здесь привлекли более 450 человек. Причем, как уточнили в ГАИ, 24 из них были в состоянии алкогольного опьянения, а свыше 200 — не имели при себе фликеров.
Что касается водителей, то, согласно отчету ГАИ Витебщины, задержали 9 нетрезвых автомобилистов и 34 тех, кто сел за руль без прав. Также 360 человек нарушили скоростной режим. Всего же за выходные в регионе случилось 33 ДТП.
Гродненская область: не любят проходить техосмотр?
Тем временем в Гродненской области общее количество выявленных нарушений ПДД оказалось весьма значительным — 654. Однако, судя по статистике, основная масса штрафов пришлась на водителей. Кстати, за отсутствие техосмотра к ответственности привлекли аж 202 автомобилиста.
Пьяных водителей, по сообщению УГАИ УВД Гродненского облисполкома (Управление государственной автомобильной инспекции Управления внутренних дел Гродненского областного исполнительного комитета), задержали 6. При этом к ответственности за различные нарушения привлекли и 109 пешеходов.
Могилёвская область
В Могилевской области, как сообщили в ГАИ, за выходные обошлось без аварий с пострадавшими. Тем не менее, сотрудники ведомства выявили 696 нарушений Правил дорожного движения. Было задержано 9 пьяных водителей и 24 «бесправника» (лица, управлявшие транспортом без права управления).
К административной ответственности за нарушения ПДД привлекли 90 пешеходов. Причем 33 из них, что примечательно, находились в нетрезвом состоянии.
Минская область: абсолютный рекорд по выявленным нарушениям
Лидерство в печальной статистике продемонстрировала Минская область. Там сотрудники ГАИ зафиксировали 1621 проступок. Среди задержанных — 14 нетрезвых водителей. Помимо этого, пресекли 45 фактов управления транспортом без прав.
Особое внимание в сводке уделено уязвимым участникам движения. К ответственности привлекли 342 человека, а именно: пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих средства персональной мобильности. Из них 71 был в состоянии опьянения, а 115 — без световозвращателей.
Сводная таблица по регионам
Для наглядности, мы свели основные данные по областям в таблице ниже.
|Регион
|Нарушений ПДД всего
|Нетрезвые водители
|Водители без прав
|Пешеходы-нарушители
|Нетрезвые пешеходы
|Пешеходы без световозвращателей
|Витебская обл.
|—
|9
|34
|>450
|24
|>200
|Гродненская обл.
|654
|6
|8
|109
|—
|—
|Могилёвская обл.
|696
|9
|24
|90
|33
|—
|Минская обл.
|1621
|14
|45
|342*
|71
|115
- Включая велосипедистов и пользователей СПМ.
Кто в лидерах?
Подводя итоги, можно сделать несколько выводов:
- Абсолютным «лидером» по общему количеству выявленных нарушений ПДД стала Минская область.
- При этом в Витебской области инспекторы активнее всего работали с пешеходами, привлекая их к ответственности.
- Во всех регионах, к сожалению, продолжают задерживать нетрезвых водителей, а также тех, кто садится за руль, не имея на это права.