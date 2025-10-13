ГАИ выписала белорусам за выходные почти 4 000 штрафов и предупреждений. Где взялись за пешеходов?

Опубликовано: 13.10.2025 16:10 , Обновлено: 13.10.2025

Некоторые областные отделения ГАИ Беларуси отчитались о количестве нарушений, зафиксированных за выходные. В отдельных регионах количество пешеходов-нарушителей просто зашкаливает. Впрочем водителей, не соблюдающих ПДД, все равно было больше.

К сожалению, Брестская и Гомельская область данными не поделились, но даже и без статистики с юга страны за субботу и воскресенье было зафиксировано 3824 нарушения на дорогах, среди них 111 бесправников.

Витебская область - взялись за пешеходов?

По словам представителей ведомства, на Витебщине основное внимание было уделено пешеходам. К административной ответственности здесь привлекли более 450 человек. Причем, как уточнили в ГАИ, 24 из них были в состоянии алкогольного опьянения, а свыше 200 — не имели при себе фликеров.

Что касается водителей, то, согласно отчету ГАИ Витебщины, задержали 9 нетрезвых автомобилистов и 34 тех, кто сел за руль без прав. Также 360 человек нарушили скоростной режим. Всего же за выходные в регионе случилось 33 ДТП.

Гродненская область: не любят проходить техосмотр?

Тем временем в Гродненской области общее количество выявленных нарушений ПДД оказалось весьма значительным — 654. Однако, судя по статистике, основная масса штрафов пришлась на водителей. Кстати, за отсутствие техосмотра к ответственности привлекли аж 202 автомобилиста.

Пьяных водителей, по сообщению УГАИ УВД Гродненского облисполкома (Управление государственной автомобильной инспекции Управления внутренних дел Гродненского областного исполнительного комитета), задержали 6. При этом к ответственности за различные нарушения привлекли и 109 пешеходов.

Могилёвская область

В Могилевской области, как сообщили в ГАИ, за выходные обошлось без аварий с пострадавшими. Тем не менее, сотрудники ведомства выявили 696 нарушений Правил дорожного движения. Было задержано 9 пьяных водителей и 24 «бесправника» (лица, управлявшие транспортом без права управления).

К административной ответственности за нарушения ПДД привлекли 90 пешеходов. Причем 33 из них, что примечательно, находились в нетрезвом состоянии.

Минская область: абсолютный рекорд по выявленным нарушениям

Лидерство в печальной статистике продемонстрировала Минская область. Там сотрудники ГАИ зафиксировали 1621 проступок. Среди задержанных — 14 нетрезвых водителей. Помимо этого, пресекли 45 фактов управления транспортом без прав.

Особое внимание в сводке уделено уязвимым участникам движения. К ответственности привлекли 342 человека, а именно: пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих средства персональной мобильности. Из них 71 был в состоянии опьянения, а 115 — без световозвращателей.

Сводная таблица по регионам

Для наглядности, мы свели основные данные по областям в таблице ниже.

Регион Нарушений ПДД всего Нетрезвые водители Водители без прав Пешеходы-нарушители Нетрезвые пешеходы Пешеходы без световозвращателей Витебская обл. — 9 34 >450 24 >200 Гродненская обл. 654 6 8 109 — — Могилёвская обл. 696 9 24 90 33 — Минская обл. 1621 14 45 342* 71 115

Включая велосипедистов и пользователей СПМ.

Кто в лидерах?

Подводя итоги, можно сделать несколько выводов: