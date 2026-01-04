ГАИ устроила новогоднюю погоню со стрельбой под Столином. Но на то была серьезная причина

Опубликовано: 04.01.2026 11:45 , Обновлено: 04.01.2026

Только недавно МВД (Министерство внутренних дел) и ГАИ (Государственная автомобильная инспекция) призвали белорусов не стесняться и звонить, сообщать о пьяных и бесправных водителях на дорогах. Впрочем, сами наряды ДПС тоже не дремлют.

В Столинском районе Брестской области сотрудникам ГАИ пришлось достать табельное оружие, чтобы остановить пьяного за рулём.

Как правило, это последний аргумент, и только после того, как сотрудники Госавтоинспекции не видят других способов остановить нарушителя, который несёт угрозу остальным на дороге.

Всё началось с того, что наряд ГАИ подал сигнал об остановке водителю ВАЗа, но тот проигнорировал. Началось преследование.

“На неоднократные законные требования милиционеров нарушитель не реагировал и пытался скрыться. Автомобиль вилял по проезжей части, создавая реальную угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения. Было принято решение использовать оружие”, — сообщили в ГАИ.

В итоге машину остановили, а за рулём оказался 39-летний пьяный местный житель. Несмотря на всё, он отказался дунуть в трубку и сдать кровь на содержание алкоголя.

Это не помогло, и водителя лишили водительских прав. Плюс оказалось, что он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

За отказ от медосвидетельствования ему назначили штраф в 200 базовых величин (9 000 рублей). Самого мужчину отправили в ИВС (изолятор временного содержания), а авто отправили на штрафстоянку.