ГАИ решила проверить в Минске клиентов каршеринга

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Опубликовано: 27.09.2022 17:22 , Обновлено: 27.09.2022

В пресс-службе ГАИ Минска сообщили, что решили проверить водителей каршеринговых машин. Для чего усилили контроль за такими машинами.

Инспекторы ГАИ сообщили, что в результате рейда выявили несколько типовых нарушений.

“Когда видят патрульный автомобиль, правила соблюдают. А так могут и нарушить ПДД. Чаще всего превышают скоростной режим, даже садятся за руль без водительских прав или под воздействием спиртного. И наша задача — задержать таких нарушителей правил, чтобы по их вине не случилось трагедии”, - передает “Минск-Новости” слова гаишников.

Ранее Телеграф сообщил, что в столичной Госавтоинспекции 30 августа выступили с рядом советов, как подготовить детей к ежедневным походам в школу. При этом там попросили родителей не пугать детей опасностями по пути в учебные заведения.

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