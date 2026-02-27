ГАИ проверила инструкторов белорусских автошкол – выявили почти 200 нарушений

Опубликовано: 27.02.2026 14:30 , Обновлено: 27.02.2026

Госавтоинспекция (ГАИ) устроила пятидневный мониторинг белорусских автошкол. Следили инспекторы за инструкторами по вождению, а точнее за тем, насколько тщательно те, кто учит других водить авто в условиях реального трафика, сам соблюдает Правила дорожного движения. В результате за неполную неделю насчитали почти 200 нарушений.

Претензии у контролёров возникли как к техническому состоянию учебных автомобилей, так и к самим инструкторам, в том числе, к поведению их подопечных на дороге.

В Telegram-канале белорусской милиции перечислили самые распространённые нарушения со стороны инструкторов, которые были выявлены в ходе нынешнего мониторинга:

игнорирование обязательного предрейсового освидетельствования,

отсутствие разрешения на допуск к участию в дорожном движении,

наличие неисправностей, с которыми запрещено участие в движении,

не предоставление преимущества пешеходам,

проезд на запрещающий сигнал светофора.

Названия автошкол, к которым у ГАИ возникли вопросы, в ведомстве не уточнили, но заверили, что должностных лиц, допустивших нарушения, уже привлекли к ответственности. В ГАИ также пообещали продолжить мониторинг автошкол в таком формате.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что подготовка к получению водительских прав в Беларуси в ближайшем будущем может стать более длительной и дорогостоящей. Дело в том, что власти рассматривают возможность существенного увеличения количества обязательных практических часов в автошколах.

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